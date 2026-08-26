Nigrán (Pontevedra) despedirá el verano y el festival 'Tardes na Solaina' a ritmo de rock en Patos

Últimos días de agosto y Nigrán (Pontevedra) se prepara para despedir el verano por todo lo alto. El Concello pondrá punto y final este viernes a su festival 'Tardes na solaina', con dos conciertos de rock en las inmediaciones de Patos.

Las actuaciones comenzarán a partir de las 19:30 horas, en el aparcamiento situado junto a la Residencia de Tempo Libre de Patos. Ambas son de acceso libre para el público y son las últimas del festival que el Concello inició el pasado 26 de julio con Mesteño en A Foz.

El primero de los conciertos será de 'Los Deltonos', una mítica banda de rock en castellano fundada en 1986 en Cantabria. El grupo está liderado por el guitarrista, vocalista y compositor Hendrik Röver. Entre sus temas más reconocidos: ‘(Soy un) hombre enfermo’, ‘Horizonte eléctrico’, ‘Listo’ o ‘Gasolina’.

El segundo grupo serán los lisboetas 'Cow Caos'. Fundado en el año 2016, se caracteriza por su mezcla de surf-rock y psicodelia. Dos "grupos de referencia", según ha afirmado el gobierno local en un comunicado de prensa.

“Estamos moi satisfeitos coa resposta do público ao festival e o pechamos ao grande con estes dous grupos", ha afirmado el alcalde de Nigrán, Juan González, que ha asegurado que han confeccionado "un programa musical con grupos para todos os gustos e idades".