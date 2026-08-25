El evento gratuito en Vigo que reúne a estrellas de la música pop y rock de los años 90

Amistades Peligrosas, Cómplices, Tam Tam Go y Rafa Sánchez de La Unión protagonizan una velada inolvidable para los más nostálgicos

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Amistades Peligrosas, Cómplices, Tam Tam Go y Rafa Sánchez de La Unión protagonizarán el próximo 5 de septiembre en Vigo un emocionante concierto gratuito. Los más nostálgicos podrán recordar los temas que marcaron Aquellos maravillosos años 90 y gritar a viva voz las canciones que los hicieron vibrar.

La música sonará en un espacio único: el muelle de trasatlánticos del puerto de Vigo, un espacio abierto al Atlántico ubicado en pleno corazón de la ría desde el que el público podrá viajar al pasado con cada nota, arropado por el sonido de las olas.

Aquellos maravillosos años 90 se enmarca en Son & Mar, que acerca a lo largo del mes de septiembre seis propuestas musicales de estilos diferentes para que la diversión llene la ciudad olívica. Esta es la segunda cita de un ciclo de conciertos que promete dar muchas alegrías y diversión al público vigués y que es posible gracias a la Deputación de Pontevedra y a la participación de la Xunta de Galicia mediante Concertos do Xacobeo, de los que forma parte.

Aquellos maravillosos años 90

La década de los 90 transformó la música pop y rock en España. Grandes bandas de música recorrieron los escenarios de todo el país con sus canciones de letras pegadizas y una estética que marcó a millones de personas. Es por ti, Lobo Hombre en París, Manuel Raquel y Me quedaré solo son algunos de los ejemplos.

¡Y ninguno faltará este 5 de septiembre en Vigo!

Aquellos maravillosos años 90 reunirá a artistas históricos que fueron auténticos fenómenos de masas, protagonizaron números uno en las emisoras de radio y dieron conciertos multitudinarios por todo el país.

La organización asegura que el público vivirá una experiencia cargada de nostalgia y emoción al reencontrarse con voces y canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Lo hará de la mano de cuatro bandas que marcaron a miles de personas.

¿Qué artistas actuarán?

Aquellos maravillosos años 90 cuenta con un cartel de lujo.

El dúo español formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, Amistades Peligrosas, fue muy conocido por sus letras provocadoras y de contenido social. Considerado un auténtico referente del pop español de los 90, el dúo vendió cientos de miles de discos y fue uno de los grupos más populares de la década. ¿Quién no conoce Estoy por ti, Africanos en Madrid y Me quedaré solo?

No faltará tampoco Cómplices, el dúo integrado por Teo Cardalda y María Monsonís. Referentes del pop melódico español desde finales de los años 80, han desarrollado una extensa trayectoria con numerosos discos de éxito. Entre sus canciones más emblemáticas, que harán bailar al público de Vigo, están Es por ti, Los tejados y Ojos gitanos.

Lobo Hombre en París, Sildavia y Más y más son tres clásicos que todo el mundo canta. Y el culpable es Rafa Sánchez, cantante español y voz de La Unión que participará el próximo 5 de septiembre en Aquellos maravillosos 90. Con más de tres décadas de carrera, acumula numerosos discos de oro y platino que premian una exitosa trayectoria musical.

Tam Tam Go en un concierto. @tamtamgooficial

Y no faltará otro clásico: Tam Tam Go. El grupo español de pop-rock fundado en 1987 por los hermanos Nacho y Javier Campillo alcanzó gran popularidad durante los años 80 y 90. Espaldas mojadas, Atrapados en la red y Manuel Raquel son tres de sus grandes éxitos, pero no los únicos que harán bailar al público de Vigo en el puerto.

El evento de Son & Mar hará sonar con fuerza la música de los años 90 frente al océano Atlántico de la mano de cuatro espectaculares actuaciones que harán que el público rememore grandes momentos y se sienta como en aquellos maravillosos años noventa. Amistades Peligrosas, Cómplices, Tam Tam Go y Rafa Sánchez de La Unión no defraudan nunca.