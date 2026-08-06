Río Verbena calienta motores con tres conciertos gratis en el centro de Pontevedra

El Río Verbena anuncia la llegada de sus Sesións Verbeneiras: los días 18 y 19 de agosto se podrá disfrutar de conciertos gratuitos en la plaza de Méndez Núñez, en Pontevedra, e ir preparándose para el festival, que tendrá lugar en la explanada del Recinto Ferial de Pontevedra los días 21 y 22 de agosto.

El martes a las 20:00 horas la música llegará de la mano de la banda Desconcerto, formada por Valentín Dacova y Óscar Lope. El dúo, conocido por reinterpretar clásicos que abarcan desde los años 60 hasta hoy, pero también por sus temas propios, pondrá banda sonora al centro de la ciudad iniciando las Sesións Verbeneiras y dando comienzo al festival.

El miércoles 19 habrá sesión doble a partir de las 19:00 horas de la mano de las bandas Mamasunción, banda pontevedresa de rock alternativo liderada por Tincho Martínez, y Four Passengers, banda formada por cuatro músicos de alma nómada que preservan la magia de la música en directo.

Además, Río Verbena acaba de abrir las pre-recargas cashless con promociones del festival y otras de la mano de Abanca Live. Para todos aquellos que pre-recarguen 50 y 100 euros hasta el 16 de agosto, el festival bonifica con 5 y 10 euros respectivamente. Una bonificación complementada con la de Abanca Live, que para todos aquellos titulares de tarjetas de crédito ABANCA que hagan pre-recargas online de 50 y 100, obtendrán bonificaciones 5 y 10 euros, respectivamente, hasta agotar existencias (200 pre-recargas en total).

La promoción de ABANCA estará disponible hasta las 23:59 horas del 16 de agosto. ABANCA recuerda que la ganancia patrimonial está sujeta a IRPF. Puedes consultar las bases legales en: abanca.com/es/abanca-live/.