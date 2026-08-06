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Desvelados los horarios de los conciertos más gallegos del verano de Vigo en Castrelos

Los espectadores de platea obtendrán una pulsera a su entrada y podrán entrar y salir del recinto con libertad

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The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y DJ Bea Fernandes pondrán el acento gallego a los conciertos de Castrelos 2026. Las entradas han salido a la venta este jueves y el Concello ha aprovechado para desvelar los horarios de cada actuación.

Colas por Iván Ferreiro en Vigo.

Los conciertos, enmarcados dentro del festival FNAC Live, comenzarán a las 19:15 horas. Durante 45 minutos, Bea Fernandes (Radar Studios) amenizará la llegada de los espectadores. Los trabajadores municipales entregarán una pulsera al público de platea, lo que permitirá entrar y salir del recinto con libertad.

De esta forma, los celtistas que atiendan a la primera jornada de La Liga en Balaídos podrán realizar la previa en Castrelos, acudir al templo celeste y volver al auditorio municipal para celebrar el estreno liguero del Celta.

Tras la apertura de Bea Fernandes, será el turno de Eladio y los Seres Queridos, a las 20:15 horas. El grupo vigués pondrá a cantar y bailar a su público durante una hora. A las 21:15 horas, la DJ volverá al escenario para entretener a los asistentes antes del inicio de la actuación de Fillas de Cassandra.

El dúo comenzará su concierto a las 21:35 horas. Durante 75 minutos, Sara Faro y María SOA cumplirán el sueño de tocar en Castrelos y mostrar a sus vecinos y vecinas un repaso de su último disco, Tertúlia, y sus mayores éxitos.

Bea Fernandes volverá a protagonizar el cambio de escenario antes de que The Rapants conquisten la noche viguesa. El grupo de Muros (A Coruña) tocará los primeros acordes a las 23:10 horas. El concierto terminará a las 00:25 horas.

Horarios FNAC Live en Castrelos

  • 19:15 horas: Apertura a cargo de DJ Bea Fernandes
  • 20:15 horas: Eladio y los Seres Queridos
  • 21:15 horas: DJ Bea Fernandes
  • 21:35 horas: Fillas de Cassandra
  • 22:50 horas: DJ Bea Fernandes
  • 23:10 horas: The Rapants