El Sinsal convierte a Vigo en un gran escenario musical este fin de semana

Tras su paso por la isla de San Simón, la travesía del Festival Sinsal SON Estrella Galicia afronta este fin de semana su segunda etapa de programación. El festival amplía su propuesta a lo largo del eje del Camino Portugués con conciertos en Vigo, Oia y la ciudad portuguesa de Braga, recuperando así el mapa cultural entre Galicia y Portugal que marcó los inicios del propio evento.

La actividad en la ciudad comenzará este viernes 31 de agosto a las 20:30 horas en el muelle de Bouzas con la actuación del dúo Las Nietas del Charli, que ofrecerá un concierto en la Nave de Rederas. El grupo madrileño, formado por las hermanas María y Raquel Rubio, presentará su álbum debut, Un Sol Dentro, producido por Campi Campón , un trabajo en el que la canción de autor se mezcla con el folk de herencia americana y la tradición popular ibérica.

A continuación, la música se trasladará al muelle del Areal, donde Maria Rodés ofrecerá un concierto especial con banda entre los grandes bloques de granito almacenados en Kaleido Logistics, un escenario al que el festival regresa tras acoger el Escenario Océano en la edición de 2024 y que servirá, además, para conmemorar el 50.º aniversario de la empresa viguesa. La artista catalana, una de las voces más singulares de la escena musical española por su capacidad para conectar canción popular, literatura y cine, repasará una trayectoria que revisita la memoria musical y el folclore desde una mirada plenamente contemporánea.

Antes de que la música llegue a la ría, la jornada comenzará al otro lado de la frontera con el paseo "Braga: pasos y espacios del Festival Semibreve". Se trata de una ruta patrimonial que propone descubrir una cara menos turística de la ciudad portuguesa. El recorrido enlazará algunas de las sedes habituales del reconocido festival de música electrónica y artes visuales, como gnration o Theatro Circo, con otros espacios de interés urbano y artístico, entre ellos el Museu Nogueira da Silva y la Livraria Centésima Página, donde actuarán los músicos locales Tomás Alvarenga y Alcrud3.

Programación secreta en el Museo do Mar y clausura en Oia

El fin de semana continuará el sábado 1 de agosto en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, recuperando la fórmula del cartel secreto que define la esencia del festival. A partir de las 20:00 horas, el recinto acogerá el estreno en España de tres formaciones internacionales y la presentación en Galicia del nuevo disco de una reconocida banda de la escena gallega.

La travesía del Sinsal 2026 concluirá el domingo 2 de agosto en el Real Monasterio de Oia, el único edificio cisterciense del mundo situado a orillas del Atlántico, con un concierto íntimo de clausura a cargo de la cantautora Alondra Bentley.

Las entradas para los distintos conciertos ya están disponibles en la página web oficial del festival. Además, para quienes deseen asistir a las citas de Vigo, se ha puesto a la venta un abono especial a precio reducido que incluye los conciertos del viernes 31 de julio en el puerto y del sábado 1 de agosto en el Museo do Mar.