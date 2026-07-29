¿Es Castrelos un escenario "vetado" para los grupos de Vigo y Galicia? Esto dicen los datos

El de Castrelos es, sin duda, uno de los escenarios más especiales, no sólo de Vigo, sino de Galicia. Un gran auditorio al aire libre que durante los meses de verano acoge una extensa programación de conciertos, óperas, zarzuela y espectáculos infantiles, y lo hace de manera gratuita o, al menos, precios muy reducidos.

Pero a esta programación municipal se le pone un "pero" principal desde hace años: la ausencia de grupos locales y la "marginación" de la música en gallego. Sin teloneros, más allá de las presentaciones del alcalde, Abel Caballero, muchos echan de menos la presencia de grupos vigueses, una ciudad siempre muy vinculada con la música desde la Movida, algo que antaño formaba un alto porcentaje de la programación.

Si echamos la vista atrás 10 años, lo cierto es que el porcentaje de artistas y grupos gallegos y locales escasea frente a una lista de nombres nacionales e internacionales, que ha sido la fórmula principal de estos conciertos desde finales de la década de los 90: grandes conciertos de renombre que competían con los carteles de los cada vez más populosos festivales. En esta década hay que tener en cuenta que la pandemia canceló la programación de conciertos en 2020 y 2021.

Coral Casablanca, referente

Hay que destacar a la Coral Casablanca, que desde la llegada de Caballero a la alcaldía se ha mantenido casi de manera ininterrumpida dentro de la lista de actuaciones; sólo falló en años concretos, como en 2012, cuando actuó en el Mar de Vigo o en los años afectados por la pandemia, por ejemplo. Así, contando con la actuación del pasado 18 de julio, son 17 las veces que se han subido a este escenario.

Los dos siguientes grupos vigueses con más actuaciones en Castrelos son dos clásicos: Siniestro Total, que ha actuado en 10 ocasiones, desde 1984 hasta 2012; y Aerolíneas Federales, con 5 conciertos entre 1983 y 1989.

Lo llamativo es que, en los últimos diez años, desde 2016, de Vigo sólo han actuado Aphonnic (2016), Wöyza & The Galician Messengers (2022), Groove Amigos (2023) y Sen Senra (2024). El año pasado, por ejemplo, ni la ciudad olívica ni Galicia estuvieron representados en la programación de conciertos de verano, más allá de los mencionados Coral Casablanca.

Sí lo están, en cambio, este año. El 15 de agosto, Iván Ferreiro se subirá por cuarta vez a tocar en Castrelos, dos con Piratas y otras dos en solitario, "empatando" así con Os Resentidos en cuarto lugar de más apariciones. Al día siguiente, el 16 de agosto, el festival FNAC Days contará con Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos y The Rapants.

A lo largo de estos últimos 10 años, Castrelos ha contado, además, con Furious Monkey House, Xoel López en dos ocasiones, Luar na Lubre, Tanxugueiras, Laura LaMontagne & PicoAmperio y Luz Casal; además, en 2018, la gira de Operación Triunfo subió al escenario a tres gallegos, Roi Méndez, Cepeda y Miriam Rodríguez, acompañados por Aitana y Ana Guerra.

Mandato de Abel Caballero

Las críticas a la programación y a la ausencia de artistas gallegos y locales han llegado tanto desde el propio sector de la música de Vigo como desde la oposición, que han señalado la "marginación" de la música en gallego, con el BNG siendo el más crítico con la gestión de Caballero en este sentido.

Analizando los carteles de los conciertos de verano en Castrelos desde el primer mandato del actual regidor, en 2007, los mejores años para la música gallega y viguesa fueron 2008 y 2011. Hay que recordar que el concelleiro de Cultura en ese primer mandato era Xesús López Carreira, del BNG, con quien el PSOE gobernaba. En 2011, fue el mismo López Carreira el encargado de planificar las actuaciones de Castrelos, aunque en mayo, tras las elecciones municipales, fue relevado por Isaura Abelairas, con Abel Caballero gobernando en solitario y en minoría.

Fue ese año cuando, de los 10 conciertos programados, 6 eran de artistas gallegos y, más concretamente, de Vigo. De hecho, el sábado 5 de agosto de 2011 se celebró a las 22:30 horas el festival "Son de Vigo", en el que actuaron Ragdog, Miguel Costas, Eladio y los Seres Queridos e Iván Ferreiro; además, los presentadores del evento fueron Tony Lomba y Manquiña.

Desde ese año, la caída ha sido progresiva, especialmente en lo que a grupos o artistas de Vigo se refiere, con la Coral Casablanca manteniendo la cota local en la mayor parte de las ocasiones.

Lo dicen, también, los números. Desde 2007, poco más de 33% de los nombres son de grupos gallegos, y el 20,9% vigueses; si nos centramos en los últimos diez años, el 24,4% son gallegos y sólo el 12,2% vigueses; este último dato cae cuando se refiere a artistas locales nuevos o diferentes, quedando en un 4,3% en el último decenio.

Castrelos no, pero casi

Desde el Gobierno local, han justificado en varias ocasiones esta ausencia de la música local. Por un lado, muchos de los grandes grupos que llegan a Castrelos rechazan la posibilidad de que actúe previamente un telonero, según ha destacado Caballero más de una vez; este tramo anterior al concierto lo suele protagonizar él, a modo de presentador.

El regidor también ha señalado en alguna ocasión que los grupos locales no llenarían el recinto, destinado a miles de personas, ya que está enfocado a actuaciones multitudinarias. En este caso, desde el Concello han ofrecido otro escenario, más reducido, en el que se programa música local, los jardines del Pazo Quiñones de León.

En estos conciertos han actuado Carla Lourdes, Antifrágil, Marta Vidal o Maryland, entre otros, los últimos dos años, cubriendo la cuota de grupos locales, pero lejos, todavía, de encabezar un concierto en el gran escenario de Castrelos.