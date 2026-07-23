El patrimonio de la provincia de Pontevedra se convierte en escenario para 13 conciertos este verano

La Diputación de Pontevedra pondrá en marcha entre julio y septiembre Son Verán, un nuevo ciclo formado por 13 conciertos en enclaves patrimoniales y paisajísticos de distintos municipios de la provincia.

La programación reunirá propuestas de ópera, musicales, música tradicional y celta y músicas del mundo, con artistas como Gabriel Fandi, ÓperaConcert, Queiman Folk, Laroá, Carlos Núñez, The Crass y Roi Casal.

El ciclo comenzará este viernes, 24 de julio, con la actuación de Gabriel Fandi, a las 22:30 horas, en la plaza del Concello de Baiona. En agosto llegará a Caldas de Reis, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, Ribadumia, Valga y Vilanova de Arousa.

El espectáculo "Querida Montserrat, querido Luciano", de ÓperaConcert, podrá verse el 23 de agosto en el jardín Umbrío de Vilanova de Arousa, el día 24 en la Carballeira de Caldas de Reis y el 25 en la plaza del Concello de Forcarei. También actuarán The Crass, el 22 de agosto en Carballedo; Queiman Folk, el día 29 en Valga, y Laroá, el 30 de agosto en Ribadumia.

Durante septiembre, Son Verán continuará su recorrido por Cangas, A Guarda, Marín, As Neves, O Porriño y Redondela. Laroá actuará el día 3 en A Guarda, mientras que Roi Casal ofrecerá un concierto el 13 de septiembre en la plaza del Concello de As Neves y también participará en la programación de Redondela.

El ciclo incluirá además dos actuaciones de Carlos Núñez, en el auditorio municipal de Marín y en el puerto de Aldán, en Cangas, y concluirá el 25 de septiembre con un espectáculo de Queiman Folk en O Porriño.



