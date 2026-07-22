Xoel López se incorpora al cartel del Río Verbena Fest en Pontevedra

Xoel López se incorpora al cartel de la quinta edición del Río Verbena Fest anuncia la incorporación, que se celebrará los próximos 21 y 22 de agosto en la explanada exterior del Recinto Ferial de Pontevedra.

El músico coruñés se suma a una programación encabezada por Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares, Sidonie, León Benavente y Sanguijuelas del Guadiana, entre otros nombres. Llegará a Pontevedra con Oniria Popular, su nuevo disco, que presentará en directo en el festival. Con más de tres décadas de trayectoria, Xoel López ha construido una sólida carrera en la que el pop y el rock se han ido abriendo a nuevas influencias, especialmente a los sonidos de la música latinoamericana.

Su incorporación completa una programación formada por 18 artistas y refuerza la presencia de la escena gallega en el cartel. Durante las dos jornadas convivirán el pop y el rock independiente de bandas consolidadas con la canción de autor, el rock alternativo, el post-rock, las propuestas emergentes y las sesiones de música electrónica que cerrarán cada noche.

Junto a los principales nombres del cartel, el festival contará con artistas como Yoli Saa, Luis Fercán, Sarria, Cora, Los Acebos, Müntrails, Apolo 18 y French Riviera, además de las sesiones de Señora DJ y Sergio El Indio DJ. Una combinación de trayectorias y estilos que refleja la apuesta del Río Verbena Fest por reunir en un mismo espacio a artistas reconocidos y proyectos en crecimiento. Los abonos y entradas diarias están a la venta.

El festival también ha dado a conocer también los horarios completos de las dos jornadas. Las actuaciones se alternarán entre los escenarios Xacobeo y La Gramola. La apertura de puertas será a las 18:00 horas el viernes y a las 17:45 horas el sábado.

Programación completa

Viernes 21 de agosto

Apolo 18: 18:30–19:00h (La Gramola)

Cora: 19:00–19:45h (Xacobeo)

Müntrails: 19:45–20:30h (La Gramola)

Sidonie: 20:30–21:30h (Xacobeo)

Luis Fercán: 21:30–22:30h (La Gramola)

Siloé: 22:30–23:45h (Xacobeo)

Sarria: 23:45–00:45h (La Gramola)

La La Love You: 00:45–02:00h (Xacobeo)

Señora DJ: 02:00–03:00h (La Gramola)

Sábado 22 de agosto