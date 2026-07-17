Molotov conquista Castrelos con un repaso de sus grandes éxitos
La siguiente cita es el jueves 30 de julio con Chayanne
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La banda mexicana Molotov fue la encargada de llevar la música al escenario de Castrelos el pasado jueves a partir de las 22:00 horas.
Como es habitual, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sirvió de telonero reivindicando el rock. "Viva el rock, viva Molotov y viva Vigo", celebró.
Durante una hora y media, Molotov repasó los himnos de su trayectoria con su sonido y fuerza habituales. Pese a que no se vendieron todas las entradas, la platea rebosaba energía y emoción, especialmente del público mexicano, que lucía banderas del país.
La siguiente cita es el jueves 30 de julio con Chayanne.