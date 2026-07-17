Molotov conquista Castrelos con un repaso de sus grandes éxitos

Molotov conquista Castrelos con un repaso de sus grandes éxitos Treintayseis

Música

Molotov conquista Castrelos con un repaso de sus grandes éxitos

La siguiente cita es el jueves 30 de julio con Chayanne

Podría interesarte: Los fuegos de Bouzas, en Vigo, se adelantan de nuevo: este será su horario definitivo

Publicada
Actualizada

La banda mexicana Molotov fue la encargada de llevar la música al escenario de Castrelos el pasado jueves a partir de las 22:00 horas.

Celebración de la Reconquista de Vigo.

Como es habitual, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sirvió de telonero reivindicando el rock. "Viva el rock, viva Molotov y viva Vigo", celebró.

Durante una hora y media, Molotov repasó los himnos de su trayectoria con su sonido y fuerza habituales. Pese a que no se vendieron todas las entradas, la platea rebosaba energía y emoción, especialmente del público mexicano, que lucía banderas del país.

La siguiente cita es el jueves 30 de julio con Chayanne.