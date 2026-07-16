Vigo reunirá en la Puerta del Sol el folclore de seis países durante cuatro días

La Puerta del Sol volverá a convertirse la próxima semana en un gran escenario de música y danza tradicional con la celebración del XXXII Festival Folclórico Internacional de Vigo.

La cita se desarrollará entre el martes 21 y el viernes 24 de julio y contará con la participación de agrupaciones procedentes de seis países de América y Europa.

Esta nueva edición del festival ha sido presentada este jueves y el Concello de Vigo aportará 90.000 euros a la organización de un evento que busca acercar al público distintas expresiones de la cultura popular internacional.

Las actuaciones comenzarán a las 21:30 horas durante las tres primeras jornadas. El martes 21 subirán al escenario Estampas de México y Città di Oristano, de Cerdeña; el miércoles 22 será el turno de la formación portuguesa Etnográfica Areosa y del grupo serbio Sumadija; mientras que el jueves 23 actuarán Bafa, de Chile, y Señora de la Sierra, de Ciudad Real.

El festival concluirá el viernes 24 con un desfile de las agrupaciones participantes desde el Museo MARCO hasta la Porta do Sol. A partir de las 21:00 horas se celebrará la gala de clausura, con actuaciones de grupos de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia.

Programa

Martes 21

Estampas de México.

Citta di Oristanco Sardeña, Italia.

Miércoles 22

Etnográfica Areosa, Portugal.

Sumadija, Serbia.

Jueves 23

Bafa, Chile.

Señora da Sierra, Ciudad Real.

Viernes 24