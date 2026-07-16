Vigo reunirá en la Puerta del Sol el folclore de seis países durante cuatro días
El XXXII Festival Folclórico Internacional se celebrará del 21 al 24 de julio con actuaciones de grupos de América y Europa y un desfile final desde el MARCO
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La Puerta del Sol volverá a convertirse la próxima semana en un gran escenario de música y danza tradicional con la celebración del XXXII Festival Folclórico Internacional de Vigo.
La cita se desarrollará entre el martes 21 y el viernes 24 de julio y contará con la participación de agrupaciones procedentes de seis países de América y Europa.
Esta nueva edición del festival ha sido presentada este jueves y el Concello de Vigo aportará 90.000 euros a la organización de un evento que busca acercar al público distintas expresiones de la cultura popular internacional.
Las actuaciones comenzarán a las 21:30 horas durante las tres primeras jornadas. El martes 21 subirán al escenario Estampas de México y Città di Oristano, de Cerdeña; el miércoles 22 será el turno de la formación portuguesa Etnográfica Areosa y del grupo serbio Sumadija; mientras que el jueves 23 actuarán Bafa, de Chile, y Señora de la Sierra, de Ciudad Real.
El festival concluirá el viernes 24 con un desfile de las agrupaciones participantes desde el Museo MARCO hasta la Porta do Sol. A partir de las 21:00 horas se celebrará la gala de clausura, con actuaciones de grupos de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia.
Programa
Martes 21
- Estampas de México.
- Citta di Oristanco Sardeña, Italia.
Miércoles 22
- Etnográfica Areosa, Portugal.
- Sumadija, Serbia.
Jueves 23
- Bafa, Chile.
- Señora da Sierra, Ciudad Real.
Viernes 24
- Desfile desde el MARCO hasta Puerta del Sol.
- Festival de clausura a las 21:00 horas con actuaciones de grupos de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia.