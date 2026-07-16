Vigo comenzará el año 2027 con un tributo a The Beatles

El viernes, 8 de enero de 2027, el Teatro Afundación acogerá 'Abbey Road, The Beatles tribute show', uno de los mejores tributos del mundo al grupo de Liverpool.

Los cuatro miembros consiguen una increíble fidelidad a las voces y sonido originales, y son capaces de recrear toda la música de la discografía de los de Liverpool, con diferentes cambios de vestuario y los instrumentos que tocaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

En el repertorio, canciones como Love Me Do, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Help!, Yesterday, Penny Lane, Hey Jude o Let It Be convierten a este espectáculo para todas las edades en una cita imprescindible en la que, además, el público puede cantar y bailar unas canciones que forman parte de la historia de la música.

Las entradas para esta cita a las 20:30 horas del 8 de enero de 2027 ya están a la venta en Ataquilla.