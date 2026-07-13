Las reservas para ver a Chayanne en Vigo se pondrán a la venta la próxima semana
Serán un total de 5.000 que se podrán adquirir en taquilla y online en dos turnos, de mañana y de tarde
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El Concello de Vigo pondrá a la venta la semana que viene las 5.000 reservas para el concierto de Chayanne en Castrelos, que será el jueves, 30 de julio, a las 22:00 horas.
Según ha avanzado el alcalde Abel Caballero, será el próximo martes, 21 de julio, y el sistema será el habitual. Se podrán adquirir en taquilla física y online en dos turnos, de mañana y de tarde, y tendrán un precio de 15 euros.
De 09:00 a 14:00 horas, se pondrán a la venta 2.000 reservas en taquilla y 500 online, las mismas que en el turno de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.
Las entradas son nominales, por lo que hay que presentar el DNI y se pueden comprar un máximo de 4 por persona, presentando el mismo número de documentos de identidad.
Asimismo, el regidor ha recordado que todavía quedan entradas a la venta para el concierto de Molotov este jueves.
Fechas de los conciertos de Castrelos 2026
- 2 de julio: Deep Purple
- 6 de julio: Actuación infantil musical "El Pollo Pepe"
- 16 de julio: Molotov
- 18 de julio: Coral Casablanca
- 20 de julio: Actuación infantil musical "El traje del Emperador"
- 24 de julio: Ópera Carmen
- 30 de julio: Chayanne
- 1 de agosto: As noites da zarzuela
- 3 de agosto: Actuación infantil "El Payaso Tallarín. Su gran circo"
- 7 de agosto: Abraham Mateo
- 9 de agosto: Ópera Nabucco
- 11 de agosto: The Corrs
- 14 de agosto: Viva Suecia
- 15 de agosto: Iván Ferreiro
- 16 de agosto: FNAC Live (The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y Bea Fernandes)