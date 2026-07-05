Leiva conquista Vigo por partida doble desde el Muelle de Trasatlánticos

El Muelle de Trasatlánticos de Vigo vivió dos jornadas de lleno absoluto con la doble cita con Leiva, viernes y sábado, ambas con las 14.000 entradas agotadas desde hace meses.

Estas dos actuaciones eran las únicas citas en Galicia de las 12 con las que el artista madrileño se despide del "Tour Gigante", su gira más exitosa hasta la fecha.

El concierto arrancó con Bajo presión y, a partir de ahí, Leiva lució un desfile de sus mejores temas, y no faltaron los grandes éxitos de Pereza intercalados.

Tampoco faltó a la cita su gran amigo Iván Ferreiro, que jugaba en su casa, y con el que interpretó Breaking Bad para después entonar el himno Turnedo, con el que ambos enlazaron con un medley de otras grandes canciones, incluso Miña Terra Galega.

Como si fueras a morir mañana y Princesas pusieron fin a una doble cita de casi dos horas cada una en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

Leiva durante el concierto en Vigo. Treintayseis

Una de las curiosidades que se dio ambos días, al igual que en el primer fin de semana del Galicia Fest, es la cantidad de gente que aprovechó el Centro Comercial A Laxe, las terrazas y el Puerto para seguir las canciones de Leiva desde lo lejos.