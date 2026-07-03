Vigo vibra al ritmo de Deep Purple en el estreno de los conciertos de Castrelos

Deep Purple estrenó este jueves los conciertos de verano en el auditorio de Castrelos en una jornada marcada por el calor, que no impidió que se llenase para ver a unos clásicos que no actuaban en la ciudad desde el año 2000.

Las pantallas de los laterales del escenario ofrecieron como aperitivo la primera parte del España-Austria, después de que el Concello no consiguiese retrasar el concierto para hacer compatibles ambas citas.

El alcalde, Abel Caballero, hizo las veces de telonero, como acostumbra, y reivindicó el rock del grupo británico como parte de una promesa que quedaba por cumplir con el público vigués.

A lo largo de una hora y media, Deep Purple puso en escena los grandes temas de su extensa carrera como si el tiempo no hubiese pasado por ellos y dejando el mejor sabor de boca para los que se dieron cita en el arranque de los conciertos de Castrelos.

La siguiente cita es el jueves 16 de julio con Molotov.