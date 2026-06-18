Cuenta atrás para el festival Costa Feira 2026: una de las grandes citas musicales de Galicia

Cuenta atrás para el festival Costa Feira 2026, que ha presentado las principales novedades de su cuarta edición este jueves en el Real Club Náutico de Sanxenxo. Se trata de una de las grandes citas musicales del norte de España, que se celebrará del 24 de julio al 22 de agosto.

El encuentro ha contado con la participación del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; del Comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, en representación de la Xunta de Galicia; de la directora de Turismo de la Diputación de Pontevedra, Romina María Fernández; y de los socios fundadores de Costa Feira, Ignacio Suárez “Pucho” y Diego Otero.

Los organizadores han avanzado las claves de una edición "marcada por el crecimiento, la diversificación de la programación y la consolidación del proyecto como motor de dinamización cultural, turística y económica". "Costa Feira es ya un festival propio de Sanxenxo y una cita plenamente consolidada en nuestro calendario", ha afirmado el regidor local.

Por su parte, Marcos Gómez Román ha subrayado la importancia de apoyar iniciativas capaces de conectar cultura, turismo y territorio. "Para nosotros es una enorme satisfacción apoyar un festival como Costa Feira, que reúne a más de 60.000 personas y genera una repercusión muy importante en el territorio. Hablamos de un evento cultural con un gran impacto local y autonómico", ha declarado.

"Desde la Diputación de Pontevedra estamos muy agradecidos de que Costa Feira contribuya a llevar nuestra marca de destino, pero también de que lo haga desde una gestión vinculada al territorio", ha añadido la directora de Turismo provincial, Romina María Fernández.

Una programación con grandes nombres

La edición 2026 de Costa Feira se articula como un ciclo continuo de conciertos que recorrerá distintos géneros y generaciones. Entre los primeros artistas confirmados destacan Nicky Jam, Loquillo, Taburete, Delaossa, Rusowsky y Xavibo, junto a la jornada especial POP A FEIRA, que reunirá a Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha en una apuesta clara por el nuevo pop nacional.

La programación arrancará el 30 de julio con la actuación de Xavibo y continuará con nombres destacados como Nicky Jam, Delaossa y Loquillo. Los conciertos continuarán el 15 de agosto con Rusowsky y el 20 de agosto con Taburete.

Los socios fundadores del festival han recalcado que esta cuarta edición supone "un nuevo paso en la consolidación de Costa Feira como una cita imprescindible del verano en Galicia y en España". "Nació con la voluntad de llenar Sanxenxo de música de primer nivel y de convertirse también en un reclamo para descubrir el territorio", han recordado.

Además, han resaltado la capacidad del festival para impactar más allá del ámbito cultural. 'Pucho' y Diego Otero han asegurado que el evento supone un "importante impacto económico para el territorio". "Generamos más de 300 puestos de trabajo y seguimos apostando por empresas gallegas, con un 80% de proveedores situados a menos de 50 kilómetros", han incidido.