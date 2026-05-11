Conciertos en Vigo: estos son los cachés de los principales artistas de Castrelos 2026

Los conciertos de Castrelos se han consolidado, un año más, como una de las citas más esperadas del verano en Vigo. El auditorio al aire libre del parque vigués permite disfrutar de artistas nacionales e internacionales de primer nivel de forma gratuita o con un precio muy reducido, lo que convierte este ciclo en uno de los principales atractivos culturales de la ciudad.

En este contexto, el Concello de Vigo ha publicado la licitación de cuatro de los conciertos ya anunciados para este verano, con sus correspondientes importes: Deep Purple (474.450 euros), Chayanne (705.000 euros), The Corrs (380.000 euros) y las Noites de Zarzuela (57.270,71 euros).

Hasta el momento, la programación confirmada para este verano en Castrelos incluye las actuaciones de Deep Purple (2 de julio), Coral Casablanca (18 de julio), la ópera Carmen (24 de julio), Chayanne (30 de julio), Noite de Zarzuela (1 de agosto), Abraham Mateo (7 de agosto), la ópera Nabucco (9 de agosto), The Corrs (11 de agosto), Viva Suecia (14 de agosto) e Iván Ferreiro (15 de agosto).