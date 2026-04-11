Noche de "hacer historia" en Vigo: Dirty Suc se consagra en su ciudad natal con un auditorio lleno

El rapero vigués Dirty Suc ya no es una promesa: es una realidad. Este viernes, el artista colgó el cartel de sold out en el Auditorio Mar de Vigo y firmó la que, hasta ahora, es la noche más importante de su carrera.

Semanas antes del concierto, las entradas ya se habían agotado, anticipando lo que acabaría siendo una cita especial. No era un concierto más dentro de la gira Fillo do Mar, sino un regreso a casa: a Vigo. Y eso se notó desde el primer momento: en la expectación, en la energía del público y en la forma en la que cada tema era coreado como un himno propio.

Sobre el escenario, Dirty Suc ofreció un espectáculo ambicioso, con un repertorio que recorrió sus cinco años de trayectoria. Desde sus primeros temas hasta sus lanzamientos más recientes, el concierto funcionó como un viaje por su evolución artística, evidenciando el crecimiento de un proyecto que ha ido ganando peso dentro de la escena urbana nacional.

Pero si algo convirtió la noche en histórica fue la larga lista de invitados que fueron apareciendo sobre el escenario. El Puto Coke encendió al público con Náutica Slam, mientras que con Pikete interpretó Minnesota, lanzada apenas un día antes. West Srk aportó intensidad con No me pienso fallar, y 9louro firmó uno de los momentos más coreados con Que fago agora y Volver a naser.

También hubo espacio para colaboraciones ya conocidas y otras más especiales: llevó al directo temas de Hard GZ como Por lo Mío y Tiempos, Tekilas sonó con Ya no estás e Internacional, y el dúo formado por Danni Ble y Movinfast puso ritmo con Foreva. Arce apareció con Fortuna, Komojo con Nueve nueve y Al Safir con Mucho dinero, ampliando un cartel que convirtió el concierto en una auténtica celebración de la escena.

Uno de los momentos más celebrados llegó con Take Care, junto a Mvrk, además de la interpretación de Cómo un tema mío. También hubo guiños para los seguidores más veteranos, con la recuperación de El niño, un tema que hacía años que no sonaba en directo. La sorpresa final llegó con la presentación de un tema inédito: "Nunca lo había hecho, pero tenía claro que si lo hacía algún día tenía que ser en Vigo", confesó el artista antes de estrenarlo ante su gente.

El clímax de la noche llegó con proclamas que resumían el sentir colectivo: "Vamos a hacer historia esta noche". Y así fue. La aparición conjunta de West Dubái y MDA para interpretar Imparable, además de momentos como Estaba esperando, terminaron de elevar una noche ya de por sí irrepetible.

El público, entregado de principio a fin, acompañó cada canción en una noche intensa y cargada de simbolismo que, como no pudo ser de otra forma, terminó con Son galego.

Lejos de defraudar, el concierto superó las expectativas. Dirty Suc no solo llenó el auditorio: consolidó su posición como una de las voces emergentes más firmes del panorama urbano y dejó claro que lo suyo ya no es futuro, sino presente.