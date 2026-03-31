Entradas agotadas para el concierto de Leiva en Vigo: ¿habrá tercera fecha?

Cartel de los conciertos de Leiva en Vigo, el 3 y 4 de julio de 2026 Quireza Events

Leiva es uno de los artistas más reconocidos y queridos del panorama musical español. Así lo demuestra la acogida de su gira Tour Gigante en Vigo, donde las entradas para sus dos conciertos en la ciudad se agotaron en pocas horas.

Las entradas para los conciertos que se celebrarán en el Muelle de Transatlánticos de la ciudad olívica, en el marco del programa Concertos do Xacobeo, llevan agotadas desde hace meses y la organización estudia ahora la viabilidad de celebrar una tercera actuación en la ciudad olívica.

Como recoge Europa Press, el organizador, Antonio Casal, ha explicado este viernes que están estudiando la posibilidad de un tercer concierto, también en el Puerto. Ahora bien, es algo no cerrado ya que hay un factor importante a tener en cuenta, además de la disponibilidad del artista, y es hacer compatible el evento con la propia actividad portuaria.

¿Quién es Leiva?

Miguel Conejo Torres, Leiva, ha estado vinculado a la música desde muy joven, y dio el salto a la fama junto a Rubén Pozo en el dúo Pereza. Arrancó su proyecto en solitario en 2012 publicando Diciembre, que recibió el Premio Rolling Stone a Disco del Año.

Le siguió el álbum Pólvora (2014), que fue un éxito de ventas en España y con su siguiente trabajo, Monstruos (2016), alcanzó el Disco de Platino en poco tiempo. Leiva se despidió por un tiempo de los escenarios en diciembre de 2023, no sin antes regalar la publicación del single 'Sashimi'.

El último trabajo del madrileño ha sido 'Gigante', su sexto proyecto de estudio y que llegará por partida doble a Vigo en julio de 2026.