El festival Sinsal conectará la isla de San Simón con Vigo y el Camino Portugués

El Sinsal SON Estrella Galicia vuelve este 2026 con nuevas propuestas, que convertirán el festival en una travesía cultural. Por primera vez en su historia, se celebrará durante dos fines de semana consecutivos, conectando el corazón de la Ría de Vigo con otros espacios singulares de su entorno.

La programación de bandas y artistas desembarcará en San Simón del 24 al 26 de julio. Desde 2010, más de 30.000 personas de todo el mundo han podido acercarse a la memoria de la isla, que se convierte en un espacio de divulgación de creación contemporánea y puesta en valor del patrimonio histórico.

Ahora bien, el Sinsal se expandirá por la Ría de Vigo este 2026, hasta superará las fronteras geográficas. La travesía llevará el festival a transitar por el Camino Portugués, reforzando el vínculo con el país vecino. Aunque algunas de estas actividades se llevarán a cabo durante la mañana del 24 de julio, la mayor parte de la programación será del 31 de julio al 2 de agosto.

Cabe recordar que el festival fue reconocido este año como una de las mejores iniciativas culturales a nivel estatal por la Fundación Contemporánea, ya que es el único evento gallego situado en el top 10 de los mejores festivales de música.

La diversidad estilística, el protagonismo de proyectos liderados por mujeres y el estreno de numerosas bandas y solistas serán el "compás que guíe la travesía", ha afirmado la organización en una nota de prensa publicada este martes.