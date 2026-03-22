Vídeo: Iván y Amaro Ferreiro ponen el broche de oro a la gala de los Premios Nigrán 2025

El Concello de Nigrán celebró este sábado en el Auditorio Municipal la gala de los Premios Nigrán 2025 en el que los hermanos Iván y Amaro Ferreiro, galardonados en el ámbito cultural, pusieron el broche de oro con una actuación sorpresa en la que interpretaron varios temas, entre ellos, Turnedo, uno de sus himnos.

Al escenario también se subieron a recoger sus reconocimientos los representantes del Colegio Ángel de la Guarda de Priegue (mérito educativo), Cristina Fernández (mérito deportivo como primera mujer en el mundo árbitra internacional de balonmano), de la Asociación Galega de Esclerose Amiotrófica AGAELA, con especial recuerdo para su vicepresidenta Susi Seoane (mérito social) y del local hostelero ‘A Queimada’ de Parada (ámbito empresarial).

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue, en la entrega del Premio Social a AGAELA, el recuerdo a Susi Seoane, fallecida en enero y protagonista del vídeo que se proyecta en cada distinción. El pianista Brais González interpretó a Chopin, su compositor favorito junto a Mozart.

Su hermano Antonio y la secretaria Pilar Guimeráns recogieron el premio con un discurso en su memoria y de reivindicación, visibilización y justicia social para los enfermos.

El regalo final de los hermanos Ferreiro fue ese miniconcierto en el que interpretaron El pensamiento circular, El equilibrio es imposible y Turnedo. Ambos artistas, afincados en Nigrán, lo definieron como su "universo" y donde se formaron como músicos. "La música acerca a las personas, las acompaña y genera empatía, a eso nos dedicamos nosotros", defendió Iván.

El agradecimiento a Nigrán, como desveló Amaro, llegaba en forma de canciones que nacieron en la localidad. Además, la actuación tuvo también "premio" para el pianista de la gala, Brais González, que fue invitado a interpretar la última canción.