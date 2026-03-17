La música acompañará a la Catedral de Tui en su 800 aniversario

La Catedral de Tui celebrará este 2026 su 800 aniversario, en el que estará acompañado de música. Con el apoyo de la Xunta de Galicia, organizará dos ciclos de conciertos para conmemorar la efeméride.

Así lo ha avanzado este martes el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, en la presentación de los actos conmemorativos relacionados con el aniversario de la Catedral de Tui, que comenzarán el próximo domingo, 29 de marzo.

Será a las 18:00 horas cuando el grupo Magna Ferreira interprete el concierto 'Diálogos de San Francisco', en el marco del ciclo Hai ondas. A continuación será el turno de las interpretaciones de órgano y tuba por Antonio Moreno Leisbert y Edgar Dutary, que se celebrarán el 17 y el 19 de abril, a las 18:00 horas.

El broche final lo protagonizará Ana Pereira, con una conferencia-concierto sobre la representación de la Virgen María en la historia del arte. Esta actuación tendrá lugar el 13 de junio.

Por otro lado, bajo el título 8centosPés. Ciclo de órgano na Catedral de Tui, se llevarán a cabo tres conciertos. El 22 de abril será el turno del organista de la Catedral de León, Carlos Fernández Bollo, al que seguirá dos días más tarde el músico de la Catedral de Getafe, Enrique Martín-Laguna.

El ciclo se cerrará con el concierto de Loreto Aramade, de la Basílica Santa María del Coro, de San Sebastián. Su actuación tendrá lugar el domingo 26 de abril.

Una de las "grandes joyas" de Galicia

Lorenzo ha puesto en valor el compromiso del gobierno gallego "con una de las grandes joyas de nuestro patrimonio cultural". "Este es uno de los grandes templos en los que actuamos desde la Xunta de Galicia a través del Plan Catedrais", ha apuntado.

Una de las últimas intervenciones, ha recordado el representante autonómico, es la que está en marcha en el Museo Catedralicio Diocesano para el proyecto museográfico y el montaje expositivo. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 640.000 euros.

En este sentido, ha hecho hincapié en la "importancia de poner en valor nuestros bienes impulsando espacios con carácter divulgativo, como es en este caso este museo, para permitir que se pueda comprender mejor su historia religiosa, patrimonial y turística".