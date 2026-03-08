Ya es oficial: Vigo confirma la primera actuación de un cantante internacional para Castrelos 2026

La confirmación de la actuación de Viva Suecia ha significado el pistoletazo de salida de los anuncios municipales para el ciclo de conciertos del verano de Vigo. El alcalde Abel Caballero ha confirmado este domingo el concierto de un artista de relevancia internacional para Castrelos 2026.

Será el 30 de julio cuando el cantante puertorriqueño Chayanne se suba al auditorio al aire libre de Castrelos para deleitar con clásicos como Dejaría Todo o Torero a miles de viguesas y vigueses.

"Hablar de Chayanne es hablar de millones y millones de discos vendidos, es hablar de 10 millones de oyentes de forma casi continuada en tantos lugares, es hablar de pop latino y de una música excepcional", ha anunciado el regidor olívico a través de un audio distribuido a los medios de comunicación.

Caballero ha asegurado que el gobierno local recibió "miles y miles de peticiones para traer a Chayanne". "Yo dije que si me lo pide la gente de Vigo, pues tiene que venir Chayanne a Vigo", ha concluido el alcalde.

El cantante puertorriqueño cuenta en su catálogo con temas de la altura de Bailando Bachata, que acumula más de 577 millones de reproducciones. Además, tiene 16,1 millones de oyentes mensuales en Spotify.