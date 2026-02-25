Pablo López, Antonio Orozco y Sergio Dalma se suman a un novedoso festival musical en O Porriño (Pontevedra)

O Porriño estrenará en junio el festival Petra Rosa, que convertirá sus canteras en escenario musical durante cuatro días con el objetivo de poner en valor un espacio histórico y singular para la localidad. La primera edición tendrá lugar los días 25, 26, 27 y 28 de junio y contará con un cartel que combinará artistas de proyección nacional como Pablo López, Antonio Orozco o Sergio Dalma con nombres emergentes de la comarca del Baixo Miño, vinculando la industria musical consolidada con el talento local.

La presentación del evento tuvo lugar este miércoles y contó con la asistencia del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien indicó que "los eventos musicales se consolidan como una de las herramientas más eficaces para la dinamización económica y turística de los territorios". En este sentido, hizo referencia a los más de cuatro millones de asistentes que han tenido los Concertos do Xacobeo desde el lanzamiento de la marca, "con un impacto directo sobre el comercio local, la hostelería y el sector cultural que esperamos que también pueda tener este nuevo festival", señaló.

"Solo en la edición de 2025, más de 1,5 millones de personas participaron en más de 180 eventos musicales distribuidos por todo el territorio gallego, con una inversión de 17,5 millones de euros. La provincia de Pontevedra, con 52 eventos, fue uno de los territorios más beneficiados, con presencia en concellos como Vigo, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa o el propio Porriño, entre otros muchos", añadió el director de Turismo de Galicia.