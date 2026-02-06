La Diputación de Pontevedra destina 900.000 euros a la promoción de la cultura

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado que el organismo provincial destinará 900.000 euros para "seguir avanzando en la difusión y promoción de la cultura, contribuyendo a que llegue a toda nuestra ciudadanía".

En concreto, 200.000 euros se destinarán al desarrollo de festivales musicales y de artes escénicas, y 700.000 euros al programa +Música. Estas cifras se suman a los 200.000 euros aprobados la semana pasada para la promoción de festivales audiovisuales. "En una semana 1,1 millones de euros para impulsar la cultura”, subrayó López.

A través de +Música, los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes podrán solicitar hasta tres espectáculos, seleccionando por orden de preferencia entre la oferta disponible en el catálogo publicado en la web de la Diputación de Pontevedra. Los espectáculos deberán celebrarse entre el 15 de abril y el 31 de diciembre, y el organismo provincial cubrirá el 100 % del caché, mientras que los ayuntamientos asumirán los gastos de producción de las actuaciones.

"Nos sentimos muy orgullosos de +Música, un programa que el pasado año promovió 78 actuaciones en los ayuntamientos, con grupos como A Banda da Loba, Ortiga, Boyanka Kostova, Lontreira, Budiño, Dakidarría, De Vacas, Luar na Lubre, Mercedes Peón, Milladoiro, Rosa Cedrón, Susana Seivane o Uxía", celebró el presidente provincial.

Ayudas para festivales musicales y de artes escénicas

Además, la Xunta de Gobierno de la Diputación aprobó la línea de ayudas para festivales musicales y de artes escénicas, dotada con 200.000 euros, 30.000 euros más que el año pasado. Estas ayudas cuentan con dos líneas:

Festivales musicales : dotada con 150.000 euros, para eventos que se celebren durante este año, con un mínimo de dos jornadas y ocho grupos, de los cuales cuatro deberán ser gallegos.

Festivales de artes escénicas: dotada con 50.000 euros, también para eventos de dos jornadas, con ocho compañías, de las cuales cuatro deberán ser gallegas.

El pasado año, estas ayudas provinciales distribuyeron 170.000 € entre 16 festivales musicales y de artes escénicas de la provincia, como: Xacobeo Percute y Desfoga (Cambados); As Nosas Músicas (A Estrada); Galaico Brass Festival y FIP Merza Percusión (Vila de Cruces); Mostra Internacional de Teatro Cómico y Festivo de Cangas y Kanekas Metal Fest (Cangas do Morrazo); The Wild, Encordass Fiddle Fest Grecia, Festival Vertixe 13 y Revoltallo de Música y Cultura Emergente (Vigo); O Rosal Cámara Fest (O Rosal); Festival Rock in Río Tea (Ponteareas); Festival Internacional de Títeres de Redondela y Festival Alternativo Millo Verde (Redondela); y Sementeira (Salvaterra de Miño).