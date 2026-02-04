Carolina Durante y Triángulo de Amor Bizarro se suman al cartel del Atlantic Fest 2026

Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro, Depresión Sonora y Nadadora se suman al cartel de la décima edición del Atlantic Fest, que se celebrará entre el 16 y el 18 de julio en Vilagarcía de Arousa.

Los cuatro grupos se suman, conforme al comunicado recibido por Europa Press, a la ya conocida presencia de Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carlos Ares y Nacho Vegas. La organización, a su vez, ha informado de que "aún quedan más artistas" por confirmar.

Asimismo, han subrayado que será la "única oportunidad" que tendrán los fans gallegos de Carolina Durante de verles en directo antes de su concierto el próximo diciembre en A Coruña. Un hecho que, a su entender, convierte a la cita en "imprescindible".

Según el comunicado, los dos primeros días la playa da Concha albergará los conciertos y distintas actividades, mientras que la última jornada se celebrará en las propias calles de la localidad pontevedresa.

Con todo, han recordado que el tramo de precio actual para conseguir el abono que da acceso a los tres días de festival, fijado en los 75 euros, se encarecerá a partir del 2 de marzo.