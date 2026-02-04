Bigsound Pontevedra: David Bisbal elige Galicia para participar en su primer festival

La segunda edición del Bigsound Pontevedra, el festival de música mainstream y urbana más grande del país y uno de los principales encuentros del género en Europa, contará como cabeza de cartel con uno de los artistas nacionales más importantes y que, además, ha elegido este escenario para participar por primera vez en un festival.

Se trata de David Bisbal, que ha confirmado su presencia en el Parque de Tafisa, donde se celebrará el Bigsound los días 17 y 18 de julio, en la que será su única actuación en Galicia este año; el cantante almeriense también estará en el Bigsound de Valencia, los días 26 y 27 de junio.

Desde la organización destacan que la presencia de Bisbal "trasciende la lógica de una gran confirmación de cartel para situarse en el terreno del reconocimiento cultural y generacional". "Más que sumar una superestrella", añaden que refuerza al festival como "un espacio donde el presente de la música en español dialoga con su legado desde la vigencia, la emoción compartida y una mirada abierta al futuro de la música latina".

Tras una primera edición el pasado verano en el que se superaron los 35.000 asistentes, situándose en el Top-5 de las citas musicales más destacadas de Galicia, esta segunda edición ofrecerá también las únicas fechas gallegas de Nathy Peluso con su proyecto Club Grasa (DJ set), Maria Becerra, Ana Mena y Luck Ra, consolidando una programación irrepetible en la comunidad.

El cartel cuenta además con los ya anunciados Beret, Juan Magán, Natalia Lacunza, Nil Moliner, Lucho RK, Mafalda Cardenal, Besmaya y Despistaos, a los que se suman hoy la banda local Rager, formada íntegramente por mujeres y una de las propuestas más potentes del nuevo rock y punk con electrónica, y LG1DO, la gran revelación de la música urbana en Galicia, que con solo 17 años se ha consolidado como uno de los nombres emergentes a seguir del panorama nacional.

A la espera de nuevas confirmaciones, los abonos ya están a la venta en la web del festival.