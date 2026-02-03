Primeras confirmaciones para el festival Revenidas 2026 (Pontevedra): entradas ya a la venta

Los mejores festivales de Galicia ya ultiman los detalles para sus ediciones de 2026 y comienzan a desvelar algunas sorpresas. El Revenidas ha anunciado este martes sus primeras confirmaciones, entre las que se encuentran Evaristo, Rebeliom do Inframundo y Kumbia Queers.

La organización ha desvelado que la gira extraordinaria de Evaristo, en la que interpreta las canciones más míticas del repertorio de sus bandas, hará escala en el festival que se celebrará en Vilaxóan del 10 al 13 de septiembre. El fiel público del Revenidas también disfrutará de un clásico del panorama gallego: Rebeliom do Inframundo, que presentará su nuevo disco Orgulho.

Además, han confirmado la presencia de dos artistas internacionales. Una de ellas es Kumbia Queers, grupo femenino que mezcla la cumbia, lo queer y el espíritu punk con la diversión y la política, con un estilo propio y cautivador. La segunda confirmación es la de Ilan Amores, músico bonaerense que desafía las etiquetas, fusionando cumbia, rock y punk con bases electrónicas.

La organización también ha anunciado la actuación de Süne, artista guipuzcoana que representará en directo un proyecto en el que mezcla la trikitrixa con la electrónica. Arrhythmia y Nadie González completan las primeras confirmaciones del festival, cuyos abonos ya están a la venta por un precio de 63 euros.