Vigo afina el tono para 2026: los conciertos que marcarán el próximo año

Desde la década de los 80, Vigo es un referente musical para todo el estado. Los ritmos rock, pop y urbanos forman parte del ADN de los vigueses y viguesas, a los que les espera un año de grandes conciertos. Clásicos de toda la vida y artistas emergentes pondrán el ritmo de la ciudad olívica en 2026.

Cualquier ciudadano podrá disfrutar de su género favorito el próximo año, pese a que la gran mayoría de los conciertos anunciados están programados para los primeros seis meses del año. Cabe destacar los importantes festivales que se celebran por toda la provincia de Pontevedra, como el PortAmérica, cuyo cabeza de cartel será Dani Martín.

Pablo López

Pablo López durante su concierto en Castrelos. Concello de Vigo

Enero arranca fuerte este 2026. El cantante andaluz Pablo López presentará su nuevo disco El Niño del Espacio el próximo 16 de enero. Será a las 21:00 horas cuando los vecinos y vecinas de Vigo podrán disfrutar de sus melodías en el Auditorio Mar de Vigo.

La ciudad olívica también acogerá un concierto de Sés. La cantautora coruñesa vuelve al Teatro Afundación con su nuevo trabajo Nadando na incerteza, una obra donde la canción ocupa el centro absoluto, sin sobreproducción ni artificios. Fórmula V o Hinds serán otras de las voces que protagonizarán los escenarios olívicos durante el primer mes del año.

Luz Casal

Luz Casal también volverá a actuar en Vigo este 2026. La artista de Boimorto (A Coruña) aterrizará el próximo 26 de febrero en el Teatro AFundación de Vigo para presentar su último proyecto: Me voy a permitir.

La cantante gallega publicó su nuevo disco el pasado 27 de noviembre. Se trata del trabajo "más ecléctico e inclasificable" de su carrera, en el que muestra diez caras, tantas como canciones; aunque también tendrá tiempo para sus mayores éxitos.

Taburete

Taburete @taburetegram

Febrero continúa con la vuelta a los escenarios de uno de los grupos más reconocidos del pop nacional: Taburete. Tras más de un año desde su último concierto, vuelven a los escenarios en 2026 con su gira El Perro que Fuma. Vigo será una de las paradas del grupo madrileño en un tour que los llevará a 15 ciudades de España.

Antón Carreño y Willy Bárcenas actuarán en el Auditorio Mar de Vigo el próximo 28 de febrero. Las entradas ya salieron a la venta en su página web y se pueden adquirir a partir de 30 euros.

Barry B

Barry B, durante un concierto en Madrid @sharonlopez via @elbarryb

Vigo también tendrá espacio para alguna de las nuevas voces del panorama nacional. Barry B aterrizará en Vigo el próximo 7 de marzo de 2026 con su gira Infancia Mal Calibrada Tour. Será la Sala Rouge donde actuará el joven de Aranda de Duero (Burgos).

El indie dominará Vigo en marzo. Alizz, danidicostas o tarchi pondrán el ritmo durante el tercer mes del año, así como el ex Canto del Loco, David Otero.

Andy y El Arrebato

Andy y El Arrebato Treintayseis

Abril viene cargado de clasicazos de la música en español. Tras la polémica ruptura con Lucas, Andy tratará de iluminar con su música el Auditorio Mar de Vigo el próximo 11 de abril, a las 21:00 horas.

Trece días más tardes y en el Teatro Afundación, será el turno de El Arrebato, con un espectáculo que celebrará el presente y la capacidad de "encontrar la belleza en lo impredecible". El cantante de Sevilla emprenderá en Vigo El Viaje Inesperado el próximo 24 de abril a las 20:30 horas.

Dirty Suc

Portada del álbum 'Fillo do Mar', de Dirty Suc @dirtysuc

El rap y los ritmos urbanos no podían faltar en Vigo. La gran estrella del género en la ciudad, Dirty Suc, presentará Fillo do Mar en el hall del Auditorio Mar de Vigo el próximo 10 de abril a las 21:00 horas. Los canarios San Tosielo o el rapero Costa serán otras de las caras más reconocidas que pasarán por Vigo en abril de 2026.

OBK

Cartel promocional de la gira de OBK Ataquilla

Mayo será el mes de OBK. El grupo catalán celebrará 35 años de trayectoria con Vértigo Tour. Será el 23 de mayo a las 21:00 horas, cuando clásicos como El cielo no entiende resonarán en Teatro Afundación de Vigo.

Además, el grupo, uno de los más importantes de la música electrónica de España, presentará los temas de su nuevo álbum, incluido el "exitoso primer lanzamiento" Maldita Mujer.

Antonio Orozco

Antonio Orozco, 52 años

Los nombres más relevantes del panorama musical español también actúan en la comarca de Vigo. Antonio Orozco ha elegido un enclave más que especial para hacer parada en Galicia durante su gira La gira de mi tu vida. El autor de Mi héroe o Devuélveme la vida actuará el día 26 de junio de 2026 en las canteras de O Porriño (Pontevedra).

Leiva

Cartel del fin de gura de Tour Gigante, de Leiva @leivaoficial_

Los vigueses y viguesas tendrán que esperar hasta el 4 de julio, ya en plena temporada de festivales, para disfrutar de uno de los cantautores más reconocidos de España. Leiva parará en el muelle de transatlánticos olívico durante su gira Tour Gigante.

El antiguo componente de Pereza llegará a la ciudad olívica después de su gira latinoamericana, que lo llevará a Santiago de Chile, Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina) y Ciudad de México.