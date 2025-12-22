El Festival Costa Feira de Sanxenxo (Pontevedra) anuncia su primer artista para 2026

El cantante Rusowsky durante un concierto en el Movistar Arena. Ricardo Rubio - Europa Press.

El festival Costa Feira ha anunciado el primer artista de su cartel para la edición de 2026. Será el vallisoletano criado en Fuenlabrada Rusowsky, que actuará el 15 de agosto en Sanxenxo para presentar su show "Daisy".

Se trata de una de las voces capitales del pop alternativo en español de la última década y ha conquistado a cientos de miles de fans en todo el mundo, actuando también en algunos de los escenarios más prestigiosos.

Ha sido nominado a los Latin Grammy y reconocido como 'Artista Revelación' en los GQ 'Men of the Year'. Este anuncio llega tras el 'sold out' durante dos noches consecutivas en la Sala Capitol de Santiago.

Este es el primer anuncio del festival, que irá dando a conocer más nombres a lo largo de los próximos meses. Las entradas están a la venta desde este mismo lunes en la web del festival.