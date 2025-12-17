El Ciclo Momentos Alhambra volverá a Pontevedra en 2026: nuevo concierto en Vigo en marzo
Momentos Alhambra ha avanzado la primera parte de su cartel para el próximo año, con las confirmaciones de dos artistas que actuarán esta primavera en la provincia
El Ciclo Momentos Alhambra regresa a la provincia de Pontevedra en 2026, con dos paradas: una en Vigo y otra en Vilanova de Arousa. La cervecera ha avanzado la primera parte de su cartel con las confirmaciones de unos conciertos que buscan ser la fiesta de talentos y la celebración por la música selecta y la creatividad.
La primavera pontevedresa comenzará al ritmo de dani dicostas. La artista viguesa actuará el sábado 28 de marzo en Island Club. La hija de Rosa Costas y Silvino Díaz, miembros de Aerolíneas Federales, presentará su nuevo álbum Amores Pasajeros.
Un mes y medio más tarde, Vilanova de Arousa disfrutará de otra de las actuaciones de este ciclo de conciertos. Será la cantante bilbaína Yarea quien pondrá los acordes el viernes 8 de mayo en la Taberna Cultural A Cofradía.
Las entradas se pondrán a la venta en las próximas semanas a través de la página web oficial del ciclo. Además, la organización ha avanzado que seguirán anunciando nuevas fechas y artistas dentro de la programación, que podría contar con más paradas en Pontevedra.