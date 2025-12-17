El Ciclo Momentos Alhambra volverá a Pontevedra en 2026: nuevo concierto en Vigo en marzo

El Ciclo Momentos Alhambra regresa a la provincia de Pontevedra en 2026, con dos paradas: una en Vigo y otra en Vilanova de Arousa. La cervecera ha avanzado la primera parte de su cartel con las confirmaciones de unos conciertos que buscan ser la fiesta de talentos y la celebración por la música selecta y la creatividad.

La primavera pontevedresa comenzará al ritmo de dani dicostas. La artista viguesa actuará el sábado 28 de marzo en Island Club. La hija de Rosa Costas y Silvino Díaz, miembros de Aerolíneas Federales, presentará su nuevo álbum Amores Pasajeros.

Un mes y medio más tarde, Vilanova de Arousa disfrutará de otra de las actuaciones de este ciclo de conciertos. Será la cantante bilbaína Yarea quien pondrá los acordes el viernes 8 de mayo en la Taberna Cultural A Cofradía.

Las entradas se pondrán a la venta en las próximas semanas a través de la página web oficial del ciclo. Además, la organización ha avanzado que seguirán anunciando nuevas fechas y artistas dentro de la programación, que podría contar con más paradas en Pontevedra.