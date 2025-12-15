La Orquesta Vigo 430 anuncia su programación para 2026
Entre enero y mayo, ofrecerá seis conciertos de música sinfónica protagonizados por intérpretes gallegos e internacionales
La Orquesta Vigo 430 ha presentado este lunes su programación de conciertos para 2026, con seis actuaciones que estarán protagonizadas por artistas tanto gallegos como internacionales.
Durante la presentación, el alcalde Abel Caballero ha puesto en valor a la formación "basada en la capacidad del profesorado y alumnado del Conservatorio Superior de Música" y una capacidad de "alimentación de abajo hacia arriba".
Su gerente, María Alonso, ha explicado que el programa ha sido diseñado para atender a los gustos de todo tipo de público, con "una mezcla de conciertos sinfónicos, de cámara, de música barroca y contemporánea".
Los seis conciertos se celebrarán entre enero y mayo de 2026.
Programa
- 25 de enero, 12:00 horas. Auditorio Martín Códax: Paisaxes soñadas
- 31 de enero, 20:00 horas. Museo Marco: Momentos rituais
- 14 de febrero, 20:00 horas. Auditorio Afundación: Do íntimo ao infinito
- 20 de marzo, 20:00 horas. Teatro García Barbón: Camiños da alma
- 18 de abril, 20:00 horas. Concatedral: Ecos e travesías
- 29 de mayo; 20.00 horas. Concatedral: Metamorfoses barrocas