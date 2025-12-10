El templo de la música rock de Vigo cumple 35 años: así lo va a celebrar

Este sábado, 13 de diciembre, La Iguana Club celebrará su 35 aniversario con una fiesta especial que se convertirá en punto de encuentro entre aquellos que marcaron la historia del mítico local vigués y la nueva etapa que ha nacido bajo la nueva gerencia, marcada por la prohibición de la música en directo en el templo del rock vigués.

Así, Martiña Álvarez, la actual propietaria, ha dividido la noche en dos partes "que se corresponden con las diferentes etapas de La Iguana Club", como ella misma explica a Treintayseis.

Las puertas se abrirán a las 21:30 horas y la música comenzará a sonar con Beita & DJ Meteoro & Friends para rememorar los primeros años del local, y también contarán con las "intervenciones de amigos y personas queridas de La Iguana Club".

A partir de las 00:30 horas, será el turno de los residentes más veteranos, Komodo Kids, "que están siempre ahí al pie del cañón en todo y son los que han marcado la línea de lo que llamamos 'La nueva era de La Iguana Club'", una manera de "homenajear a las nuevas generaciones" que están formando también parte de la historia del club.

Un cumpleaños que cuenta con su propia camiseta especial, con David Bowie como referente y una frase de la canción favorita de Martiña, Heroes, "para transmitir el mensaje de que todos seamos héroes al menos por un día para que La Iguana siga donde está y siga haciendo historia".

"Lo que buscamos es que vengáis a celebrarlo, a ser partícipes de ello, a que queráis seguir siendo y haciendo historia de este local mítico vigués", finaliza Martiña con el objetivo de que La Iguana Club se convierta este sábado en el punto neurálgico de la noche celebrando que un 13 de diciembre de 1990 abrió sus puertas.