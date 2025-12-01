El Atlantic Fest de Vilagarcía (Pontevedra) anuncia las primeras confirmaciones de su décimo aniversario

El Atlantic Fest de Vilagarcía (Pontevedra) anuncia las primeras confirmaciones de su décimo aniversario Cedidas

Música

El Atlantic Fest de Vilagarcía (Pontevedra) anuncia las primeras confirmaciones de su décimo aniversario

Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Nacho Vegas y Carlos Ares son las primeras bandas confirmadas para su edición de 2026, que pondrá a la venta sus entradas este jueves, 4 de diciembre

Te puede interesar: Estos son todos los grandes eventos que le dan la bienvenida a la Navidad 2025 en Pontevedra

Publicada

El Atlantic Fest de Vilagarcía de Arousa, que celebrará su décimo aniversario los días 17, 18 y 19 de julio de 2026, ha anunciado sus primeros artistas confirmados.

Así será el Invernia Fest de Pontevedra, un nuevo festival de rock y pop

Se trata de Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Nacho Vegas y Carlos Ares, que estarán en una edición que combinará "los mejores ingredientes musicales, sin aditivos ni fórmulas extrañas".

El festival se celebrará en la playa de la Concha y las entradas saldrán a la venta a las 09:00 horas de este jueves, 4 de diciembre. Las primeras 24 horas, los abonos tendrán un precio de 65 euros y se podrán adquirir en la web del festival.

Al comprar el abono estarán también disponibles los suplementos de camping / glamping.