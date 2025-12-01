El Atlantic Fest de Vilagarcía (Pontevedra) anuncia las primeras confirmaciones de su décimo aniversario Cedidas

El Atlantic Fest de Vilagarcía de Arousa, que celebrará su décimo aniversario los días 17, 18 y 19 de julio de 2026, ha anunciado sus primeros artistas confirmados.

Se trata de Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Nacho Vegas y Carlos Ares, que estarán en una edición que combinará "los mejores ingredientes musicales, sin aditivos ni fórmulas extrañas".

El festival se celebrará en la playa de la Concha y las entradas saldrán a la venta a las 09:00 horas de este jueves, 4 de diciembre. Las primeras 24 horas, los abonos tendrán un precio de 65 euros y se podrán adquirir en la web del festival.

Al comprar el abono estarán también disponibles los suplementos de camping / glamping.