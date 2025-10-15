Wake Up! Festival: Una noche de Halloween en Vigo con música electrónica

El Wake Up! Festival regresa a Vigo después del éxito de las dos anteriores ediciones en la ciudad olívica, y lo hace con una sesión especial Halloween que se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

En la presentación del evento, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortíz ha destacado el éxito de las anteriores ediciones, un camino que también sigue la que se celebrará a finales de este mes, que ya cuenta con 7.000 entradas vendidas y apunta a llenar de nuevo el pabellón 3 del Ifevi.

Ortiz ha puesto en valor el apoyo del Gobierno gallego a los eventos de todo tipo de estilos de música, con el objetivo de que los gallegos tengan "posibilidad de elegir" en el amplio abanico que ofrece.

Por su parte, José Patiño, director de Wake Up! Electronic Parties, ha agradecido el apoyo de la Xunta y ha destacado que se celebren en Galicia este tipo de festivales, algo que se ha "normalizado", pero que desde fuera la gente "alucina" con que aquí puedan estar algunos de los mejores DJ de música electrónica.

Un evento que "moviliza a una ciudad entera" y que, en el caso de Vigo, son "todo facilidades" gracias a un público que "responde de maravilla". Buena prueba de ello es que se hayan celebrado dos ediciones en el mismo año del Wake Up! Festival.

Este año, el festival contará con la presencia de referentes internacionales, como Jeff Mills y Richie Hawtin, todo un pionero de la música electrónica, y destacados artistas gallegos, como Grobas. "Es un escaparate para los artistas internacionales, que son el gran reclamo, pero también para los de aquí, a los que queremos darles la máxima visibilidad incluyéndolos en estos carteles".

Las entradas y abonos están a la venta en este enlace, y también se pueden comprar los billetes para los autobuses ofertados por el propio festival desde Pontevedra, A Coruña, Santiago y Ourense.