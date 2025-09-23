La Diputación de Pontevedra cierra Son Verán con el espectáculo "Descubriendo a Valle Inclán"

La Diputación de Pontevedra cierra Son Verán con "Descubriendo a Valle Inclán" Rafa Estévez

La Diputación de Pontevedra pondrá el broche de oro a la programación estival Son Verán con el espectáculo "Descubriendo a Valle Inclán", una propuesta que une música y literatura de la mano de Teo Cardalda y María Monsonís.

El diputado de Cultura, Jorge Cubela, ha destacado que Son Verán "ha sido un éxito rotundo, con hasta 5.000 personas que disfrutaron de esta iniciativa de la que nos sentimos tan orgullosos, que llegó para quedarse y que esperamos repetir el próximo año".

"Descubriendo a Valle Inclán" parte del disco-libro Claves líricas, que recoge manuscritos, fotografías, láminas inéditas y nueve poemas del autor musicalizados por Cardalda. Según Cubela, se trata de "una manera diferente de acercarnos a la figura de este ilustre escritor y de recordar su estrecho vínculo con su provincia natal".

Habrá cuatro conciertos en la provincia: Moraña, Mondariz, Forcarei y Vilanova de Arousa.

Calendario