25.000 personas disfrutaron de los conciertos memorables del Revenidas 2025 (Pontevedra)

Comenzó lloviendo y acabó lloviendo. Pero, aún así, el Revenidas consiguió congregar a 25.000 personas durante los cuatro días del festival que se celebra en Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra).

La inestabilidad climatológica marcó cada jornada del festival, especialmente el domingo. Este día, la organización tuvo que cancelar y posponer tanto la Gala de Circo Solidaria como los conciertos de Terrae y de la Orquesta Bravú Xangai.

El resto de los conciertos se celebraron con normalidad y el público, al que poco le importaron los momentos puntuales de lluvia, pudo disfrutar de momentos épicos y actuaciones memorables. "Ninguén marchou do recinto, fieis a aquilo que dita a sabeduría popular de que 'nunca choveu que non escampara", afirman desde la organización.

Durante las jornadas del viernes y del sábado se completó el aforo del recinto, con 8.500 asistentes en cada una. Más de 6.500 personas acudieron el jueves y 1.500 se dieron cita durante la mañana y el mediodía del domingo.

Según Revenidas, la cancelación de actividades previstas debido a las lluvias redujo el cómputo global de asistentes respecto a 2024. Así, han avanzado que recuperarán la Gala de Circo Solidaria y el concierto cancelado en otra fecha que será anunciada en el momento en el que esté programada.

Sin incidentes

Más allá de las cifras, la organización ha subrayado el extraordinario ambiente vivido y el comportamiento del público, tanto en las zonas de acampada como en el conjunto de Vilaxoan. Además, han informado de que no hubo incidentes más allá de pequeñas lesiones, cortes o contusiones.