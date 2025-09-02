Ya es oficial: Vigo contará con una segunda edición del Galicia Fest y será en estas fechas

El Galicia Fest tendrá continuidad en Vigo y habrá una segunda edición, tras el éxito del festival celebrado el pasado fin de semana.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, que también ha avanzado la fecha en la que tendrá lugar: los días 26 y 27 de junio de 2026. "Este año prácticamente cerramos los festivales de música en la provincia y el año que viene haremos lo contrario, los abriremos", ha argumentado.

Sánchez también ha confirmado que se están barajando más de una decena de grupos locales para que Vigo tenga presencia en el cartel: "Afortunadamente, en nuestra ciudad hay muchos grupos y muy buen nivel musical. Pero antes de adelantar ningún nombre, hay que hablar con ellos y cuadrar agendas. Queda un largo recorrido", ha explicado.

"Aquí no hay teloneros, aquí todos los grupos son protagonistas. Ellos y el público son los verdaderos protagonistas", ha dicho sobre el peso que tendrán las bandas locales con respecto al resto de artistas.

La vicepresidenta provincial ha destacado el "éxito" de la primera edición, en la que se agotaron los abonos y las entradas, con más de 6.000 personas que llenaron el Muelle de Trasatlánticos. De ellas, el 80% eran de Vigo, algo que deja "dos lecturas", según Sánchez: "que nuestra ciudad tenía ganas de disfrutar de un festival como este y que, al mismo tiempo, conseguimos atraer a más de mil visitantes, con el consiguiente retorno".

"Es una estafa"

Por su parte, el portavoz del Gobierno local, Carlos López Font, se ha mostrado muy crítico con que los organizadores, Xunta y Diputación de Pontevedra, cobrasen "hasta 50 euros" a los asistentes.

"Es una estafa, tienen que organizar conciertos gratuitos, como hace el Concello de Vigo", ha señalado, poniendo como ejemplo los conciertos de Castrelos o Puerta del Sol, así como el cine al aire libre y otras instalaciones.

Además, Font ha añadido que el cabeza de cartel del Galicia Fest "ya actuó gratis en Castrelos el año pasado". "Parece que la Xunta y la Diputación vienen a Vigo a hacer negocio", ha sentenciado.