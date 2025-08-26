El Underfest Xacobeo de Vigo ya ha confirmado las tres primeras bandas que formarán parte de su cartel

El Underfest Xacobeo de Vigo ya ha confirmado tres bandas que formarán parte de su cartel Cedida

El Underfest Xacobeo ya ha anunciado tres bandas y sus tres primeras fechas para el mes de noviembre de la que será la octava edición del festival que se celebra en diferentes salas de Vigo.

El sábado, 15 de noviembre, en el Teatro Salesianos, abrirán las actuaciones The Psychedelic Furs, uno de los nombres destacados de la escena musical británica. Nacida en 1977, en la era post-punk londinense, está liderada por los hermanos Richard y Tim Butler.

El viernes siguiente, 21 de noviembre, el escenario de la sala Radar Estudios acogerá a una de las bandas británicas que más ha llamado la atención desde 2020: The Tubs. Este año han lanzado su segundo disco, Cotton Town, y se han convertido en uno de los nombres imprescindibles a seguir de la actual escena independiente británica.

La tercera y última confirmación, por el momento, lleva el nombre de Cracker. Los americanos actuarán el 23 de noviembre, domingo, en la sala Masterclub dentro de su nueva gira que les traerá a España este año.

Las entradas para los conciertos están disponibles en Ataquilla, mientras que los abonos ya se han agotado.