Los conciertos de Castrelos 2025 añaden un nuevo grupo internacional: The Black Keys actuarán en Vigo

El auditorio de Castrelos suma un nuevo referente de la música internacional a su programación de 2025. El grupo estadounidense The Black Keys actuará en Vigo el próximo 21 de julio, tres días después del rapero argentino Trueno.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "Una banda de rock fantástica", ha afirmado el regidor socialista, que ha recordado que el grupo lleva subido a los escenarios desde 2001.

The Black Keys es una de las bandas más populares de garage rock del siglo. De hecho, la revista Time llegó a nombrarlos como uno de los diez mejores conciertos del año 2003, junto a otros artistas internacionales como Outkast o The White Stripes.

La banda, formada en el estado de Ohio de Estados Unidos, está compuesta por Dan Auerbach (voz y guitarra) y Patrick Carney (batería). Además, llegarán a Vigo un par de semanas antes de lanzar su disco número 15, que se titulará No Rain, No Flowers y verá la luz el 8 de agosto de 2025. The Black Keys cuenta con más de 8,7 millones de oyentes mensuales en Spotify.