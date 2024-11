Iván Ferreiro se rodea de amigos para versionar "la mejor canción navideña de la historia"

Hace una semana, Iván Ferreiro sorprendía a propios y extraños anunciando que estas navidades lanzaría un villancico. Lo hacía con un jersey acorde con la fecha, luces de Navidad y su mascota con un gorro de Papá Noel.

Tras varios días avanzando en qué consistía este lanzamiento, dejando escuchar melodías y acordes y dejando ver rostros que colaborarían en la interpretación, esta pasada noche, a las 22:00 horas, lanzó este villancico acompañado de un videoclip.

Finalmente, la canción es una versión de Fairytale in New York, de The Pogues e interpretada por su cantante, Shane MacGowan, del que hace las veces Iván Ferreiro, y la cantautora Kirsty MacColl, que se transmuta en Guadi Galego en este Cuento de Hadas en Madrid.

A ellos dos se suma un amplio elenco de músicos y amigos del vigués que se van revelando en el videoclip: Pablo López al piano, Leiva en la batería, Rozalén tocando la bandurria, Mikel Erentxun a la guitarra, Vega, Santi Balmes, Julián Saldariaga y Angie Sánchez haciendo coros, Xosé Manuel Budiño con la flauta, Edurne Arizu en el acordeón, Amaro Ferreiro a la guitarra, Ferrán Pontón a la mandolina, y Ricky Falkner al bajo.

El resultado es un tema que conserva la esencia folk de la que, para muchos, es "la mejor canción navideña de la historia", y mantiene el amargo de la letra del irlandés, que desvela una realidad navideña alejada de las luces y las celebraciones.

Tal y como explica el propio Ferreiro en una publicación en sus redes sociales, se trata de un homenaje e una de sus "canciones favoritas de todos los tiempos"; la original habla de dos inmigrantes irlandeses en Nueva York, en esta versión se refiere a "dos gallegos en Madrid, aunque bien podrían ser de cualquier otro lugar".