Las viguesas Fillas de Cassandra ponen música a la película 'Soy Nevenka'

Las viguesas Fillas de Cassandra pondrán música a la película Soy Nevenka, el filme que se estrenará el próximo 27 de septiembre que narra la historia de Nevenka Fernández, la concejala de Ponferrada que en los 2000 fue víctima de acoso sexual por parte del alcalde, Ismael Álvarez. La canción 'Cuando nadie ve' podrá escucharse en todas las plataformas digitales a partir de las 00:00 horas del 25 de septiembre.

El estreno de la película fue ayer, sábado 21 de septiembre, en el Festival de San Sebastián y acaparó todas las miradas de la crítica. Los espectadores, no obstante, tendrán que esperar al 27 de septiembre para disfrutar de ella en los cines.

Es la primera película a la que el dúo de Vigo Fillas de Cassandra pone música, aunque ya participaron en la creación de la música que puso sonido a los XXII Premios Mestre Mateo. Este nuevo proyecto musical, explica el equipo de Fillas de Cassandra, nació de Xavi Font, el responsable de la banda sonora de la película.

Sobre el contacto con la directora, Iciar Bollain, el dúo destaca que "contactou con nós e quen nos deu liberdade absoluta para que desenvolveramos o noso traballo". Para ello, las artistas leyeron el guion de la película.

"Para nós foi moi impactante afondar máis aínda na historia de Nevenka Fernández, tan fiada ao universo e o relato do álbum 'Acrópole'. A nosa gran preocupación durante o proceso creativo era atopar a voz, a sonoridade, as palabras e as harmonías dunha historia tan potente, mais dun xeito elegante e mesurado, sen caer na revictimización", explican Fillas de Cassandra.

Cuando nadie ve está producida por Fillas de Cassandra, Mumbai Moon y Greta Ch’aska. La letra incluye tanto partes en español como algunos versos en gallego. De hecho, la parte en gallego hace referencia a Negra sombra de Rosalía de Castro. "I en tódalas partes me buscas / i en todas me nombras / os flashes proxectan a forma dunha negra sombra", canta el dúo de Vigo.