Llega a Zara el vestido más bonito e ideal para este verano: disponible por solo 29,95 euros

Con las rebajas a punto de finalizar, muchas personas ya han puesto la vista en las nuevas colecciones para adquirir prendas de cara a lo que queda de verano. Vestidos, sandalias, bermudas y otras prendas fresquitas son los grandes protagonistas de la temporada estival, y entre las novedades hay verdaderas gangas que te encantarán.

Una de ellas es un precioso vestido midi multicolor de Zara que destaca por su diseño, comodidad y versatilidad. Es una prenda perfecta tanto para disfrutar de un día de playa como para tomar algo después de un día de sol. Un básico ideal para todo el verano.

Vestido midi de punto multicolor

Si buscas un vestido cómodo, versátil y con mucho color para disfrutar lo que resta de verano, Zara tiene una opción perfecta para ti por solo 29,95 euros. Se trata de un vestido de cuello redondo y manga sisa, con un diseño de corte midi que resulta favorecedor y muy fácil de llevar en cualquier ocasión.

Vestido midi punto de rayas de Zara. Ref: 6873/102/330 Zara

La prenda destaca por su estampado de rayas en tonos blanco, verde, rojo y azul, una combinación que queda genial y es perfecta para lucir en los meses estivales. Su diseño aporta un toque fresco, convirtiéndolo en uno de esos vestidos imprescindibles para tener en el armario.

Uno de sus grandes atractivos es su tejido de punto 100% algodón, que aporta gran comodidad durante todo el día. Es un vestido ligero y con una caída muy agradable, ya que no se ajusta demasiado al cuerpo y te permite tener total libertad de movimiento.

Su versatilidad es otro de sus puntos positivos. Puedes llevarlo perfectamente durante un día de playa, con unas chanclas cómodas, pero también es una prenda ideal para salir a tomar algo, pasear por la tarde o disfrutar de una cena en una terraza.

Vestido midi de Zara. Ref: 6873/102/330 Zara

Para completar el estilismo, unas sandalias son el complemento perfecto, aunque también puedes añadirle una chaqueta ligera para esas noches más frescas gallegas donde las temperaturas bajan al caer el sol.

Está disponible en las tallas S, M y L, y lo mejor de todo es su precio: solo 29,95 euros. Un vestido práctico, bonito y funcional que no puedes dejar escapar.