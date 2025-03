Estampados que no pueden faltar en tu armario esta primavera 2025 en Galicia

Con la llegada de la primavera el 20 de marzo, las tiendas se llenan de color y presentan nuevos estampados y motivos que serán un auténtico furor en la temporada. Con vistas a incluir las tendencias de primavera-verano 2025 en nuestros armarios, es el momento perfecto para explorar los estampados que no puedes dejar a un lado. La primavera promete ser una explosión de color, creatividad y estilo con opciones perfectas para todas las ocasiones. Te presentamos los estampados que no pueden faltar en tus básicos para la primavera y crear looks maravillosos.

Más allá del animal print en forma de leopardo o de vaca, son otros los estampados que prometen ser los más destacados para esta primavera en Galicia. Con opciones que van desde lo elegante y clásico hasta lo moderno y atrevido, los prints vuelven a ser la apuesta segura para esta temporada; rayas, lunares, flores... varias opciones para diferentes estilos.

Estampados clave de la primavera

Esta primavera de 2025 los estampados se llenan de frescura y alegría, alejándose de los clásicos animal print como el leopardo o la vaca. Uno de los grandes protagonistas será el estampado floral, que regresa con fuerza en variedad de formas y colores. Además, los tonos vibrantes y llamativos como el fucsia, el amarillo y el verde esmeralda dominarán las prendas, dando un toque más chic a tu outfit.

Otro estampado que se asoma con fuerza son las formas geométricas y colores con contraste para crear un efecto visual dinámico. También serán un estampado esencial en tu armario los cuadros vichy o tartán, que han resurgido como una opción encantadora y versátil gracias a la reinvención de su estética clásica en versiones más coloridas y alegres, ideales para la primavera.

Por último, no podemos olvidar los estampados tie-dye, que continúan siendo una tendencia popular. Con esta mezcla de colores suaves que llaman la atención, el tie-dye es ideal para quienes buscan expresar su estilo particular.

1. Estampado floral

Vestido midi estampado floral de Zara. Ref: 2507/147/330 Zara

Con la llegada de la primavera, el estampado floral se convierte en un must-have en nuestros armarios, pero este año trae consigo una propuesta que va más allá para no dejar de innovar en nuestros looks. Lejos de los diseños delicados y románticos de temporadas pasadas, las flores se presentan con un toque más sofisticado. Este vestido de Zara en tonos rosas y con diferentes flores en su diseño es un ejemplo del toque fresco y vivo que le aporta este estampado a un outfit.

Este nuevo enfoque permite que los estampados florales se integren en diversas prendas, desde vestidos fluidos hasta blusas con estructura, lo que resulta ideal por su versatilidad para todo tipo de ocasiones, citas y reuniones.

2. Estampados tye-dye

Falda circular de algodón tye-dye de H&M. Ref: 1258791002 H&M

El estampado tie-dye es otra de las tendencias más destacadas para la primavera 2025, aportando un aire súper fresco y divertido a nuestro conjunto. Este diseño, que juega con la mezcla de colores y patrones, ofrece una estética bohemia y muy artística. A diferencia de otros estilos más convencionales, el tie-dye se caracteriza por su singularidad, pues cada prenda es prácticamente única debido a la técnica de teñido. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan destacar por su individualidad y estilo personal.

Desde camisetas y vestidos hasta accesorios, el tie-dye añade un toque divertido y desenfadado a cualquier look. Su versatilidad permite combinarlo fácilmente con otras texturas y estilos.

3. Cuadros vichy o tartán

Camisa cuadro vichy cuello bobo de Zara. Ref: 4661/038/046 Zara

El estampado de cuadros, ya sea en su versión vichy o tartán, se destaca como uno de los grandes protagonistas de la primavera 2025. Este diseño atemporal aporta un aire de sofisticación a cualquier prenda que, a diferencia de otros estampados más llamativos que pueden ser efímeros, tienen una esencia clásica que nunca pasa de moda.

Esta opción es ideal para todos los tipos de mujeres, con independencia de la edad, porque gracias a su facilidad para combinar con otras prendas permite crear looks casuales, pero también muy elegantes. Ya sea en blusas, vestidos o accesorios, el estampado de cuadros promete añadir un toque chic y clásico a nuestros armarios esta temporada primaveral.

4. Formas geométricas

Falda midi de punto jacquard de lunares de Parfois. Ref: 233182 Parfois

Las formas geométricas han vuelto para quedarse. Patrones de lunares, rombos, círculos, líneas... un sinfín de posibilidades para adornar todo tipo de prendas, desde faldas o vestidos hasta blusas elegantes o camisetas más básicas. Cada uno de los diseños con estas geometrías son una auténtica declaración de estilo individual y una forma de expresar nuestra personalidad.

Las formas geométricas son sinónimo de estructura y orden, y permiten combinarlos con prendas lisas o, incluso, si eres de las más atrevidas, puedes mezclar diferentes patrones, creando así un estilo único y llamativo. Además, se adaptan a la perfección a diversas ocasiones, desde eventos formales hasta una cena con amigas.

5. Rayas marineras horizontales

Sudadera básica estampada de Esfera. Ref: 001058461705814 El Corte Inglés

Las rayas marineras horizontales, clásicas en azul y blanco, se reafirman como una tendencia clave para esta primavera. Originarias del uniforme de la marina francesa del siglo XIX, estas líneas dan un aire fresco y veraniego que las convierte en un básico atemporal. Esta primavera se reinventan en diversas prendas, desde blusas hasta vestidos, ofreciendo versatilidad y elegancia. Al elegir este estampado, se refleja un estilo de lo más sofisticado.