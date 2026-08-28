Aterriza en Galicia una feria solidaria el 29 y 30 de agosto con perros en adopción, comida e hinchables

El evento se desarrollará los días 29 y 30 de agosto Archivo de El Español

Los perros son considerados un miembro más de la familia. Son un integrante fundamental del hogar y una fuente inagotable de apoyo emocional en momentos difíciles.

Los perros son la mascota preferida de los gallegos. Según la primera Estadística de Protección Animal elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, hay 453.507 perros registrados en Galicia.

Así es la feria solidaria de mascotas de Moaña

Sin embargo, el abandono sigue siendo un problema real. Frente a esta situación, iniciativas como la Feria de Adopciones, organizada en Moaña (Pontevedra), sirven para poner en valor la importancia de brindar una segunda oportunidad a animales que lo necesitan.

A los festivales de música y gastronomía de este verano se suma una gran feria de adopciones, con el objetivo de encontrar un nuevo hogar para los canes que se han quedado sin familia.

La Feria de Adopciones de Moaña tendrá lugar este fin de semana, los días 29 y 30 de agosto, en el Palco da Música de la localidad, con la participación de numerosas protectoras y una programación que incluye animación musical y más sorpresas.

En este festival solidario, una cita anual recurrente en la comarca O Morrazo, "todo lo recaudado servirá para ayudar a las protectoras participantes y continuar cuidando de los animales que lo necesitan".

En una publicación en redes sociales, Gatopedia Salceda señala que habrá "actividades, música, peludos en adopción y muchas ganas de pasar un buen rato por una buena causa". Asimismo, se instalarán puestos de comida y bebida solidaria.

La programación arrancará el sábado por la tarde, a partir de las 18:00 horas, con una sesión de cuentacuentos. El domingo, por su parte, será el día grande, con actividades durante toda la jornada, desde un taller de chapas hasta un desfile de perros.

Programación completa de la Feria de Adopciones

A continuación, te presentamos la programación completa, día a día, de la Feria de Adopciones de Moaña para que la disfrutes al máximo:

Sábado, 29 de agosto

A las 18:00 horas: Cuentacuentos del libro Swaiper, el perro de la eterna sonrisa

A las 19:30 horas: Concierto a cargo de Chispanejra y Willy Santomé

Domingo, 30 de agosto