Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe a los dueños que sus perros estén más de 24 horas sin supervisión

Galicia es una comunidad en la que las mascotas ocupan un lugar destacado en los hogares. Según el Registro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac), cuenta con más de 833.000 animales de compañía registrados, entre los que predominan perros, seguidos de los gatos y los hurones. También figuran otras especies como aves de rapiña.

La Ley de Bienestar Animal establece las normas que deben cumplir los propietarios de mascotas y recoge una serie de obligaciones destinadas a garantizar los derechos y la dignidad de los animales.

Prohibido dejar a tu perro sin supervisión más de 24 horas

La Ley de Bienestar Animal contempla un régimen sancionador que establece multas económicas en función de la gravedad de la infracción cometida. Entre las conductas que pueden dar lugar a una sanción se encuentran una serie de actividades "expresamente prohibidas", recogidas en el artículo 27.

Una de las prohibiciones más relevantes hace referencia al tiempo que una mascota puede permanecer sola en el hogar. El texto legal señala que está prohibido "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas".

La normativa es clara en este aspecto: mientras que los perros no pueden permanecer sin supervisión más de un día completo, el resto de animales de compañía no pueden estar solos durante más de tres días consecutivos. De ser así, el propietario de las mascotas podría recibir una multa económica.

El objetivo de esta medida es garantizar que los animales reciban la atención, los cuidados y la supervisión necesarios para preservar su bienestar.

Asimismo, la ley también pone el foco en el control de las mascotas fuera del domicilio. Entre las conductas prohibidas figura "mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento". En otras palabras, los propietarios deben acompañar y vigilar a sus animales cuando se encuentren en espacios públicos, evitando que permanezcan atados sin control o que circulen libremente sin la presencia de una persona responsable.

Estas obligaciones forman parte de un conjunto de medidas destinadas a reforzar la protección de los animales de compañía, una cuestión cada vez más relevante en comunidades como Galicia, donde cientos de miles de hogares conviven diariamente con mascotas.

Multas en función de la gravedad

Las sanciones pueden ser leves, graves o muy graves. Las infracciones leves conllevan una multa de 500 a 10.000 euros; las graves de 10.001 a 50.000 euros; y las muy graves de 50.001 euros a 200.000 euros.

"Se considera infracción leve toda conducta que, por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente o las derivadas del incumplimiento de responsabilidades administrativas por parte de los titulares o responsables del animal".

De esta forma, el hecho de dejar a tu perro sin supervisión más de 24 horas se consideraría una sanción leve, por lo que podrías recibir una multa entre los 500 y los 10.000 euros.