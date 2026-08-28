Arranca en Vigo la Ruta de Pinchos de Teis y Travesía: estas son las 13 propuestas

La cocina de calidad no sólo se puede degustar en el Casco Vello, los barrios y las parroquias de Vigo tienen mucho que decir al respecto. Teis y Travesía no se quedan atrás y sus vecinos ya pueden disfrutar desde este viernes de las 13 propuestas que componen su particular Ruta de Pinchos.

Del 28 de agosto al 13 de septiembre, los vecinos y vecinas de Teis podrán saborear 13 pinchos preparados por 13 establecimientos del barrio. La cita ha sido organizada por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Teis.

El vecindario dispondrá de una cartilla de participación, en la que se irán sellando según vayan probando las tapas preparadas por los mejores cocineros del barrio. En caso de completar toda la ruta, los vecinos entrarán en un sorteo de cheques para gastar en los establecimientos del barrio.

Eso sí, la organización recuerda que para poder participar en el sorteo es "imprescindible contar con el sello de un comercio asociado". "Así que, ademais de saborear os pinchos, aproveita para facer barrio e visitar o noso comercio local", han animado desde el barrio.

Las 13 propuestas de la Ruta de Pinchos de Teis