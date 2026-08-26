Toda la información de la Fiesta del Marisco de Vigo: precios, horarios y todos los detalles

Cuenta atrás para una de las citas gastronómicas de referencia de la ciudad olívica, la Feria del Marisco de Vigo. Durante dos fines de semana, el Puerto de O Berbés volverá a convertirse en el gran escaparate gastronómico del Atlántico, con las mejores variedades del marisco.

Organizado por la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi), el evento reúne durante ocho días a miles de visitantes y fusiona gastronomía marinera, cultura, turismo y negocio. En su XIX edición, la fiesta busca batir récords de asistencia.

La Feria del Marisco de Vigo trata de promover tres valores: tradición y calidad, turismo y sostenibilidad. Así, durante dos semanas, las carpas del muelle se llenan de mesas largas, música en directo y el mejor producto de la ría.

Fechas y horarios

La edición de 2026 se reparte en dos tandas: del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre. Dos fines de semana en los que el recinto abre al mediodía y mantendrá su actividad hasta la noche.

En concreto, los vecinos de la ciudad olívica podrán acercarse al recinto del Puerto de O Berbés a partir de las 12:00 horas. De 16:00 a 19:30 horas habrá un descanso y la actividad se retomará hasta las 23:30 horas. Los domingos sólo estará abierto de 12:00 a 16:00 horas.

La organización recomienda evitar las horas punta para conseguir mesa con facilidad: entre las 13:30 y las 15:00 horas, y de nuevo a partir de las 21:00 horas, la afluencia es máxima. "A media tarde, el ambiente es mucho más tranquilo y se come igual de bien", advierten

Cómo llegar y dónde aparcar

La Feria del Marisco de Vigo tendrá lugar en el Puerto de O Berbés, por lo que las opciones más recomendadas para acercarse al evento serán a pie o en bus urbano. Las líneas C1, C3d, A, 5A, 9b, 10, 15B, 15C y 28 te dejarán a un par de minutos caminando del recinto.

Otra opción puede ser cualquier autobús urbano con parada cerca del Paseo de Alfonso, Policarpo Sanz, Urzáiz o García Barbón. En estos casos, los asistentes deberán cruzar el Casco Vello hasta llegar a O Berbés.

En el caso de tomar el coche hasta el lugar del evento, la organización recuerda que hay varios aparcamientos subterráneos tanto en la zona portuaria como en el centro histórico. Aparcar en la calle es complicado, aunque también existe la opción de estacionar en O Castro y bajar andando.

Las estaciones de tren y autobús interurbano llegan hasta Urzáiz, por lo que estos visitantes se encontrarán a 20 minutos a pie de la feria. Además del transporte público, hay paradas de taxis en las inmediaciones para una conexión más rápida y directa.

Variedades de marisco

Según la organización, el corazón de la fiesta es la amplia oferta. Entre las principales variedades de marisco gallego que se sirven en las casetas de O Berbés proceden de la ría de Vigo y del litoral atlántico gallego:

Mejillón de la Ría de Vigo

Zamburiñas á galega

Pulpo á feira

Percebes del Atlántico

Almejas a la marinera

Nécora, centolla y bogavante

Navajas, berberechos y almeja a la plancha

Arroz de marisco y empanada gallega

Precios y tickets

Para poder degustar las múltiples variedades de marisco, los asistentes deberán comprar tickets en taquilla para luego canjearlos en las casetas. Cada consumición tiene un precio cerrado y los boletos se entregan al recoger la comanda.

La organización recomienda comprar por tandas, ya que así es más fácil ajustar el gasto. "Con dos raciones de marisco y bebida por persona se come de sobra", añaden, así como aconsejan guardar una consumición para el postre.

Los precios de la comida parten de los seis euros y alcanzan los 36 euros. Las raciones más económicas corresponden a las empanadas, a la nécora cocida y a los mejillones al vapor. Por el contrario, el mayor desembolso se podrá realizar en pulpo, percebe y cigala.

Cabe recordar que el acceso al recinto es libre y gratuito: no hace falta reservar ni comprar entrada. Se paga únicamente lo que se consume en cada caseta.

Programación cultural

Actuaciones previstas

De jueves a domingo. Música ambiental durante todo el evento.

Música ambiental durante todo el evento. Sábados y domingos al mediodía. Tríos musicales clásicos.

Actuaciones nocturnas

Viernes 28 de agosto. Asociación Os Ventos de Comesaña, de 21:30 a 22:30 horas.

Asociación Os Ventos de Comesaña, de 21:30 a 22:30 horas. Sábado 29 de agosto. Asociación Atlántida de Matamá -Grupo de Gaitas-, de 21:30 a 22:30 horas.

Asociación Atlántida de Matamá -Grupo de Gaitas-, de 21:30 a 22:30 horas. Viernes 4 de septiembre. Asociación Musical A Papuxa, de 21:30 a 22:30 horas.

Asociación Musical A Papuxa, de 21:30 a 22:30 horas. Sábado 5 de septiembre. Algarabía Grupo Folk, de 21:30 a 22:30 horas.

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