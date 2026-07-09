Arranca en Vigo un gran evento gastronómico: degustación de 14 tapas y conciertos gratis

Vigo acoge una nueva edición del Vigo SeaFest, el festival gastronómico centrado en los productos del mar organizado por ARVI. Las 14 tapas que participan en esta edición podrán ser degustadas del 9 al 12 de julio en los jardines de Montero Ríos.

El Vigo Sea Fest se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales festivales vinculados al mar y a la gastronomía pesquera de Galicia, reuniendo a miles de visitantes en torno a una programación que incluye degustaciones, demostraciones culinarias, actividades familiares y actuaciones musicales.

El evento tiene como principal objetivo fomentar el consumo de productos pesqueros y dar a conocer sus beneficios nutricionales, al tiempo que pone en valor el trabajo de la flota pesquera y de toda la cadena mar-industria.

Además de la buena gastronomía, la música volverá a ser uno de los grandes atractivos del Vigo SeaFest con una programación gratuita y para todos los públicos. El cartel incluye actuaciones de Mambas Negras con su espectáculo Tarantino Experience, el tributo al Buena Vista Social Club de Cuarto de Tula, el soul y pop de Juan Zelada, además de propuestas como MoOoM Atlántic, The Mirror, Galician Army, A Roda y varias sesiones de DJ.

Asimismo, durante los cuatro días de festival se llevarán a cabo numerosos talleres y actividades, tanto para adultos como para niños. La programación puede ser consultada en la página oficial del Vigo SeaFest.

Todas las tapas

Living Cocina Viva : Bocadillo de pan Brioche con col y cebolla encurtidos, rape rebozado, mayonesa de cítricos, hierbabuena y salsa spicy (opcional)

: Bocadillo de pan Brioche con col y cebolla encurtidos, rape rebozado, mayonesa de cítricos, hierbabuena y salsa spicy (opcional) Vacaloura : Taco de maíz con rape adobado en chiles, con pico de gallo y guacamole

: Taco de maíz con rape adobado en chiles, con pico de gallo y guacamole María Manuela: Lasaña crujiente de verduras y merluza madurada con el jugo de la reducción de sus espinas

Lasaña crujiente de verduras y merluza madurada con el jugo de la reducción de sus espinas La Tula : Arepa de merluza rebozada en harina de garbanzo con crema de aguacate, lima, sal y aceite.

: Arepa de merluza rebozada en harina de garbanzo con crema de aguacate, lima, sal y aceite. Pintxotecha Mar: Sardina curada y ahumada sobre masa de pan de Cerdeña, pesto de pimientos de Padrón y tomate mediterráneo

Sardina curada y ahumada sobre masa de pan de Cerdeña, pesto de pimientos de Padrón y tomate mediterráneo La Orensana: Croquetón de sardina a la brasa, tomate seco y queso ahumado San Simón con alioli de lima-limón

Croquetón de sardina a la brasa, tomate seco y queso ahumado San Simón con alioli de lima-limón Mijo : Bocadillo de pan de cristal con tumaca, queso, AOVE y jamón de pez espada

: Bocadillo de pan de cristal con tumaca, queso, AOVE y jamón de pez espada Paparúa : Chips de churrero, pescado frito marinado y rebozado con mezcla de maíces. Salsa de yogur, piparras, alcaparras, tajín y cebolla encurtida

: Chips de churrero, pescado frito marinado y rebozado con mezcla de maíces. Salsa de yogur, piparras, alcaparras, tajín y cebolla encurtida As Cunchas: La raya adopta la identidad de la vieira, el gran símbolo del mar de Galicia, en un juego entre memoria, producto y creatividad. No pretende sustituirla, sino rendirle homenaje desde otro tesoro de nuestras lonjas.

La raya adopta la identidad de la vieira, el gran símbolo del mar de Galicia, en un juego entre memoria, producto y creatividad. No pretende sustituirla, sino rendirle homenaje desde otro tesoro de nuestras lonjas. Taverna Chao : Dumplings: pequeñas porciones de masa, generalmente con forma de saquito o empanadilla, que pueden ir rellenas o mezcladas con diversos ingredientes, esta vez son de raya. En la cultura asiática, los dumplings pertenecen a la familia de los dim sum, término que se traduce como bocado que toca el corazón

: Dumplings: pequeñas porciones de masa, generalmente con forma de saquito o empanadilla, que pueden ir rellenas o mezcladas con diversos ingredientes, esta vez son de raya. En la cultura asiática, los dumplings pertenecen a la familia de los dim sum, término que se traduce como bocado que toca el corazón Guoc : Croquetas de arroz rellenas de bacalao dan dan mian y queso de tetilla con alioli de chives

: Croquetas de arroz rellenas de bacalao dan dan mian y queso de tetilla con alioli de chives Konvini : Sándwich "bikini" frito relleno de mousse de bacalao

: Sándwich "bikini" frito relleno de mousse de bacalao El Temporal : Versión mini de gyros griego con calamares, una tapa ideal para verano

: Versión mini de gyros griego con calamares, una tapa ideal para verano Costera MX: Pan brioche relleno de calamar frito con paté cítrico, salsa de ajo chili y brotes frescos

Programación musical

Jueves, 9 de julio

20:30 horas - Mambas Negras en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 22:30 horas - Homenaje a Buenavista en el Escenario 1906

Viernes, 10 de julio

17:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 19:30 horas - MoOoM Atlántic en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 21:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 23:00 horas - Juan Zelada en el Escenario 1906

Sábado, 11 de julio

17:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 19:30 horas - Néstor Pardo en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 21:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia

en el Escenario Estrella Galicia 23:00 horas - Banda Crebinsky en el Escenario 1906

Domingo, 12 de julio