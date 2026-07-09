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Arranca en Vigo un gran evento gastronómico: degustación de 14 tapas y conciertos gratis
El evento se celebrará del 9 al 12 de julio en los jardines de Montero Ríos
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Vigo acoge una nueva edición del Vigo SeaFest, el festival gastronómico centrado en los productos del mar organizado por ARVI. Las 14 tapas que participan en esta edición podrán ser degustadas del 9 al 12 de julio en los jardines de Montero Ríos.
El Vigo Sea Fest se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales festivales vinculados al mar y a la gastronomía pesquera de Galicia, reuniendo a miles de visitantes en torno a una programación que incluye degustaciones, demostraciones culinarias, actividades familiares y actuaciones musicales.
El evento tiene como principal objetivo fomentar el consumo de productos pesqueros y dar a conocer sus beneficios nutricionales, al tiempo que pone en valor el trabajo de la flota pesquera y de toda la cadena mar-industria.
Además de la buena gastronomía, la música volverá a ser uno de los grandes atractivos del Vigo SeaFest con una programación gratuita y para todos los públicos. El cartel incluye actuaciones de Mambas Negras con su espectáculo Tarantino Experience, el tributo al Buena Vista Social Club de Cuarto de Tula, el soul y pop de Juan Zelada, además de propuestas como MoOoM Atlántic, The Mirror, Galician Army, A Roda y varias sesiones de DJ.
Asimismo, durante los cuatro días de festival se llevarán a cabo numerosos talleres y actividades, tanto para adultos como para niños. La programación puede ser consultada en la página oficial del Vigo SeaFest.
Todas las tapas
- Living Cocina Viva: Bocadillo de pan Brioche con col y cebolla encurtidos, rape rebozado, mayonesa de cítricos, hierbabuena y salsa spicy (opcional)
- Vacaloura: Taco de maíz con rape adobado en chiles, con pico de gallo y guacamole
- María Manuela: Lasaña crujiente de verduras y merluza madurada con el jugo de la reducción de sus espinas
- La Tula: Arepa de merluza rebozada en harina de garbanzo con crema de aguacate, lima, sal y aceite.
- Pintxotecha Mar: Sardina curada y ahumada sobre masa de pan de Cerdeña, pesto de pimientos de Padrón y tomate mediterráneo
- La Orensana: Croquetón de sardina a la brasa, tomate seco y queso ahumado San Simón con alioli de lima-limón
- Mijo: Bocadillo de pan de cristal con tumaca, queso, AOVE y jamón de pez espada
- Paparúa: Chips de churrero, pescado frito marinado y rebozado con mezcla de maíces. Salsa de yogur, piparras, alcaparras, tajín y cebolla encurtida
- As Cunchas: La raya adopta la identidad de la vieira, el gran símbolo del mar de Galicia, en un juego entre memoria, producto y creatividad. No pretende sustituirla, sino rendirle homenaje desde otro tesoro de nuestras lonjas.
- Taverna Chao: Dumplings: pequeñas porciones de masa, generalmente con forma de saquito o empanadilla, que pueden ir rellenas o mezcladas con diversos ingredientes, esta vez son de raya. En la cultura asiática, los dumplings pertenecen a la familia de los dim sum, término que se traduce como bocado que toca el corazón
- Guoc: Croquetas de arroz rellenas de bacalao dan dan mian y queso de tetilla con alioli de chives
- Konvini: Sándwich "bikini" frito relleno de mousse de bacalao
- El Temporal: Versión mini de gyros griego con calamares, una tapa ideal para verano
- Costera MX: Pan brioche relleno de calamar frito con paté cítrico, salsa de ajo chili y brotes frescos
Programación musical
Jueves, 9 de julio
- 20:30 horas - Mambas Negras en el Escenario Estrella Galicia
- 22:30 horas - Homenaje a Buenavista en el Escenario 1906
Viernes, 10 de julio
- 17:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia
- 19:30 horas - MoOoM Atlántic en el Escenario Estrella Galicia
- 21:00 horas - DJ Dinand en el Escenario Estrella Galicia
- 23:00 horas - Juan Zelada en el Escenario 1906
Sábado, 11 de julio
- 17:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia
- 19:30 horas - Néstor Pardo en el Escenario Estrella Galicia
- 21:00 horas - DJ Botz en el Escenario Estrella Galicia
- 23:00 horas - Banda Crebinsky en el Escenario 1906
Domingo, 12 de julio
- 16:00 horas - DJ Javi Rial en el Escenario Estrella Galicia
- 18:00 horas - Frasquita Vintage en el Escenario Estrella Galicia
- 20:00 horas - Lesuiteband en el Escenario 1906