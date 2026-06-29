Fechas desveladas: The Champions Burger volverá a Vigo en pleno verano este 2026

Las playas, los conciertos de Castrelos y O Marisquiño son los protagonistas de cada verano en Vigo, pero hay un evento gastronómico que comienza a afianzarse en el calendario estival olívico por todo lo alto. Treintayseis confirma que The Champions Burger volverá este 2026 a la ciudad olívica.

The Champions Burger es uno de los eventos gastronómicos más virales del país, convirtiéndose en una de las citas más esperadas del verano. El objetivo del festival es recorrer 60 ciudades a lo largo del año.

Hasta la fecha, el evento de hamburguesas gourmet más reconocido de España ha visitado o visitará las siguientes ciudades: Murcia, Granada, Dos Hermanas, Marbella, Zaragoza, Alicante, Vitoria, Barcelona, Logroño, Guadalajara, Madrid, Gijón, Castellón, Jaén, Sevilla, Salamanca, Moratalaz, San Fernando (Cádiz), Mérida, Lugo, Cornellà, Santander, Mallorca, Almería, Valencia y Donosti.

Vigo volverá a formar parte de esta lista con las ciudades más gochas del país. En concreto, las mejores hamburguesas de España pasarán por la ciudad olívica del 30 de julio al 16 de agosto, según fuentes cercanas al concurso han confirmado a Treintayseis.

Queda pendiente por confirmar el lugar del festival, aunque se prevé que repita la localización de los años anteriores: Vialia Vigo. Además, The Champions Burger ha organizado tres giras simultáneas —The Big Game, California Dreaming (smash edition) y All-Star— y tampoco se conoce cuál recalará a orillas de la Ría de Vigo.

Creatividad en estado puro

El festival de Vigo contará con algunas de las hamburguesas más creativas de España. En Santander, el público se enamoró esta pasada semana de la 'Pink Paradise' del restaurante zaragozano Madison, que ya acumula cinco victorias en las seis paradas que lleva el campeonato de smash burgers en lo que va de año.

Con una estética californiana, esta hamburguesa está elaborada con brioche rosa, polvo paradise, fat smash de chuletón, carrillada ibérica a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado, cheddar madurado, bacon, sour cream y salsa Malibú.

En segunda posición quedó la hamburguesería Rico, llegada desde Almería con 'La Ganadora'; y en la tercera el establecimiento madrileño Dalú, con 'The Legend Winner'. En la competición simultánea de Valencia, el restaurante alicantino The Vicbros Burger se ha alzado con el puesto de la mejor hamburguesa de España, con Godeo y Tarantin en segundo y tercer puesto, respectivamente.