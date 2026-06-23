El Puerto de Vigo servirá este verano más marisco que nunca: la Festa do Marisco se amplía a ocho días

El Puerto de Vigo se prepara para acoger una de las grandes citas gastronómicas del verano: la 19 edición de la Festa do Marisco, organizada por la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (ACOPEVI) en colaboración con la Autoridad Portuaria de Vigo (APV).

El evento, que tendrá como escenario principal el Puerto Pesquero de O Berbés, se consolida como uno de los grandes escaparates gastronómicos del Atlántico y prevé congregar a más de 50.000 visitantes en torno al marisco, la cultura marinera, el turismo y el negocio local.

Como principal novedad, esta edición se desarrollará durante ocho jornadas, repartidas en dos fines de semana consecutivos: del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre de 2026.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, visitó esta mañana las instalaciones de López Novoa junto al presidente de ACOPEVI, Juan López, para ultimar los detalles del certamen. En el encuentro participaron también el jefe de Departamento de Producción y Calidad de la APV, Nicolás Ruzo, y la gerente de ACOPEVI, Mar Amate.

Durante la visita, Botana destacó el "firme alineamiento" de la organización con la estrategia de Economía Azul de la Autoridad Portuaria, al vincular la marca del puerto a valores como "la tradición de la historia marinera local, la excelencia de los productos extraídos de nuestras rías y el consumo responsable y sostenible".

APV y ACOPEVI trabajan ya en esta 19ª edición con la vista puesta en 2027, cuando la fiesta celebrará sus populares "Bodas de porcelana", coincidiendo además con las "Bodas de Oro" de ACOPEVI, que cumplirá 50 años como uno de los pilares de la cadena de valor del sector pesquero vigués.